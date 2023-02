Kang, Thanos of toch Loki? Dit zijn de 10 beste booswichten van het Marvel Cinematic Universe!

In de nieuwe Marvelfilm ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ duikt er eindelijk nog eens een memorabele booswicht op: Kang The Conquerer! Maar is Kang wel kwaadaardig genoeg om de roemruchte Thanos te doen vergeten? En wie vinden wij nu eigenlijk de beste booswicht uit het Marvel Cinematic Universe? Voor u op een schurkachtig rijtje gezet: de 10 beste booswichten van het MCU!

Beeld rv

10. Arthur Harrow

Vertolkt door: Ethan Hawke.

Te zien in: ‘Moon Knight’.

In de films en televisieseries van het Marvel Cinematic Universe krioelt het van de schurken, maar wie ze één voor één van naderbij bekijkt, komt al snel tot de vaststelling dat de meesten onder hen meer uitblinken in dufheid dan in kwaadaardigheid. Wat was er eigenlijk zo schrikwekkend aan Ultron, die razende ijzerwinkel uit ‘Avengers: Age of Ultron’? Wie heeft ooit écht gesidderd voor Ivan Vanko (Mickey Rourke), de in ‘Iron Man 2’ rondzwalpende fielt met het ridicule Russische accent, het tandenstokertje en de knetterende zwepen? Wie herinnert zich Dreykov, Malekith, Kaecilius, Aldrich, Killian of Yon-Rogg nog? Wij niet!

En toch vinden wij in de schurkengalerij van Marvel enkele booswichten terug die op ons een blijvende indruk hebben gemaakt. Arthur Harrow bijvoorbeeld, de schitterend door Ethan Hawke vertolkte, zich als een sekteleider gedragende smiecht uit ‘Moon Knight’. Wat Arthur zo angstaanjagend maakt, is dat hij op het eerste oog een welhaast Zen-achtige kalmte uitstraalt. De antagonist van Steven Grant (Oscar Isaac) gedraagt zich buitengewoon begripvol (tegen Steven: ‘Het is vast niet makkelijk voor je, met al die stemmen in je hoofd’), strooit kwistig met complimentjes, trapt graag tegen een balletje, en getuigt geregeld van een grote mensenkennis (‘Mensen willen geen goed nieuws horen. Ze klampen zich liever vast aan angst en pijn’). Én hij is vegan!

Maar let op: wanneer hij via handoplegging voelt dat er te veel duisternis in uw hart zit, laat hij u in naam van de Egyptische godheid Ammit morsdood neerzijgen. Chons, die andere Egyptische god, heeft natuurlijk overschot van gelijk wanneer hij Steven aanmaant om zo snel mogelijk Arthurs luchtpijp te breken.

Beeld rv Marvel Studios 2017

9. Ego

Vertolkt door: Kurt Russell.

Te zien in: ‘Guardians of the Galaxy Vol.2’ (★★½☆☆).

In ‘Guardians of the Galaxy Vol.2’ reizen Peter Quill, de pratende wasbeer en de wandelende tak via een kwantumpoort naar Ego’s Planeet, waar Peter eindelijk wordt herenigd met de vader die hij zo lang heeft moeten missen. Wat een afknapper voor Peter wanneer papa zich even later ontpopt tot een megalomane Celestial die zijn kwaadaardige nazaten wil verspreiden over het hele heelal. Heuglijkste vader-zoon-moment: Ego die met een vreemde glans in zijn ogen vertelt dat hij tijdens zijn verblijf op aarde een tumor in het hoofd van Peters moeder heeft geplant, waarna hij de gedaante aanneemt van... de kwaadaardig lachende David Hasselhoff! Creepy!

Beeld rv

8. Gorr

Vertolkt door: Christian Bale.

Te zien in: ‘Thor: Love and Thunder’ (★★★½☆).

De onvergetelijkste booswichten uit het MCU zijn niet louter boosaardig, maar houden er - toch volgens hun eigen logica - goede redenen op na voor de slachtpartijen die ze aanrichten. Neem nu Gorr, de door een ijselijk verdriet verteerde godenslachter die Thor te lijf gaat met zijn Necrozwaard: hij houdt de goden, in wie hij vroeger nochtans onvoorwaardelijk geloofde, verantwoordelijk voor de smartelijke dood van zijn dochtertje. Het is dankzij die trieste drijfveer, én dankzij de goeie vertolking van Christian Bale, dat Gorr uitgroeit tot één van die zeldzame Marvelbooswichten voor wie je op het eind van het verhaal enig begrip voelt. Ook al rukt hij voor de ogen van de doodsbange kinderen van New Asgard de kop van Octy, het lieve schaduwmonstertje, eraf.

Beeld Marvel

7. Scarlet Witch

Vertolkt door: Elizabeth Olsen.

Te zien in: ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (★★★☆☆).

De in chaosmagie, telekinese en Multiverse-tovenarij gespecialiseerde Scarlet Witch alias Wanda Maximoff vertoont een grillige karakterboog: van boosaardig naar goedaardig naar verschrikkelijk angstwekkend. In ‘Avengers: Age of Ultron’ vocht ze samen met haar tweelingbroer Pietro aan de zijde van Ultron tégen de Avengers, maar toen ze tot het inzicht kwam dat Ultron een waardeloos stuk vreten was, keerde ze zich tegen hem. In ‘Captain America: Civil War’ en ‘Avengers: Infinity War’ (★★★★☆) zagen we hoe de nu goedaardige Wanda meestreed met de Avengers én hoe ze in Vision (Paul Bettany) de liefde van haar leven vond - tot Thanos, in één van de meest dramatische scènes ooit in het MCU, op gruwelijke wijze een einde maakte aan de romantiek.

In de serie ‘WandaVision’ maakten we vervolgens mee hoe de Scarlet Witch in haar ontwaakte, maar het is in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ dat Wanda pas écht overgaat naar de dark side en met behulp van van The Darkhold - het Boek der Verdoemden - transformeert in één van de machtigste en afschrikwekkendste tovenaressen van het universum. Dat Wanda in wezen slechts één doel heeft - de realiteit wijzigen zodat ze haar dode kinderen nog één keer in bed kan stoppen - maakt van haar in essentie een superbooswicht met een dieptragische inslag: rouw en verdriet als brandstof voor wreedheid.

Beeld AP

6. Hela

Vertolkt door: Cate Blanchett.

Te zien in: ‘Thor: Ragnarok’ (★★★½☆).

Yep, tijd voor een beetje female empowerment in onze rangschikking! Het MCU kent diverse vrouwelijke schurken (Scarlet Witch! Ghost! Ayesha! Proxima Midnight! Nebula!), en Hela, de oudere zus van Thor die door Odin werd verbannen nadat haar machtshonger te groot werd, bekleedt in die groep een toppositie. Terecht trouwens: een dame die Mjölnir (u weet wel: de hamer van Thor) zonder zweten fijnknijpt in haar handpalm én die met één welgemikte houw van haar zwaard het linkeroog van Thor uitkerft, is geen dame om de spot mee te drijven maar om voor te beven, te sidderen en te kruipen.

En nu willen we de Godin van de Dood zéker niet reduceren tot een sexy dominatrix, maar het moet ons toch van het hart: wij staan altijd weer stijf van de schrik wanneer Hela in het begin van het fantastische ‘Thor: Ragnarok’ in haar spectaculaire goth-outfit (nauwsluitend kruippakje, ravenzwarte haren, een dubbele veeg eyeliner) uit een kwantumpoort tevoorschijn komt gestapt en met een pervers glimlachje zegt: ‘Kniel!’ Wij knielen, wij knielen!

Beeld rv

5. Helmut Zemo

Vertolkt door: Daniel Brühl.

Te zien in: ‘Captain America: Civil War’ en ‘The Falcon and the Winter Soldier’ (★★½☆☆).

Geen traditionele Marvelbooswicht die over één of andere superkracht beschikt, maar een op wraak zinnende sterveling (zijn hele familie werd uitgeroeid tijdens de slag om Sokovia in ‘Avengers: Age of Ultron’) die als een briljante strateeg een ingenieus plan beraamt, elke zet van de tegenstander anticipeert, op het juiste moment toeslaat, en er aldus in ‘Civil War’ finaal in slaagt een wig te drijven tussen Cap en Tony. Ook de serie ‘The Falcon and the Winter Soldier’ begon pas écht op te laaien toen Sam (Anthony Mackie) en Bucky (Sebastian Stan) in Madripoor het gezelschap kregen van Zemo, in wiens korte dansje in de nachtclub méér fun lag besloten dan in alle afleveringen samen. Wij willen méér Helmut Zemo in het MCU!

Beeld rv

4. Winter Soldier

Vertolkt door: Sebastian Stan.

Te zien in: ‘Captain America and the Winter Soldier’ (★★★☆☆).

In ‘Captain America and the Winter Soldier’ gaat Cap in de clinch met een oude bekende: Bucky Barnes, zijn doodgewaande kompaan die de aanval op de HYDRA-trein in ‘Captain America: The First Avenger’ blijkt te hebben overleefd en nu de gedaante heeft aangenomen van The Winter Soldier, een bikkelharde gehersenspoelde huurmoordenaar die zich niets van zijn verleden herinnert. Wanneer we zijn bionische arm - die hem een gigantische kracht verleent - even buiten beschouwing laten, lijkt de Winter Soldier met zijn vaardigheden (combattechnieken, messenvechten) eigenlijk meer thuis te horen in de ‘Jason Bourne’- of in de ‘Mission: Impossible’-franchise dan in het MCU. Schitterend moment: het lijf-aan-lijf-duel met Cap, waarbij de Winter Soldier heel even zijn stiletto uit zijn hand laat vallen en het in dezelfde razendsnelle beweging met zijn andere hand weer uit de lucht plukt. Doe dát maar eens na, John Wick!

Beeld rv

3. Kang The Conqueror

Vertolkt door: Jonathan Majors.

Te zien in: ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ (★★★☆☆).

Daar is 'm, daar is 'm! ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ is zeker niet de beste episode uit het MCU, maar het is wél één van de meest cruciale: eindelijk maken we kennis met Kang The Conquerer, een legendarische überbooswicht die over krachten beschikt waar Hela, Scarlet Witch en Thanos alleen maar van kunnen dromen. Thanos was zeker geen doetje (jawadde: hij roeide met één vingerknip de helft van het universum uit!), maar in zekere zin is Kang nog véél en véél erger: daar waar Thanos slechts in één tijdlijn toesloeg (en de kenners onder u weten dat het gaat om tijdlijn 616), reist de heerszuchtige Kang van parallelle realiteit naar parallelle realiteit omoveral rampen, verwoestingen, slachtpartijen en genocides aan te richten. In ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ komen we zelfs te weten dat er in het Multiverse meerdere tijdlijnen bestaan waarin de Avengers door de onaantastbare Kang allemaal worden afgemaakt. Ziet u het al voor u? Iron Man, Cap, Ant- Man, Hulk en Thor morsdood in een plas bloed terwijl Kang triomfantelijk op zijn troon plaatsneemt? Brrrrr!

Wat zijn status omhoog helpt krikken, is dat ze in de rol van Kang een schitterende acteur hebben gecast: net zoals Jonathan Majors in de seizoensfinale van ‘Loki’ ei zo na de show stal van Loki en Sylvie (zij het niet als Kang maar als He Who Remains, één van de honderden varianten van Kang), zo gaat Majors in ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ tot razernij van Scott Lang lopen met elke scène waarin hij zijn verkillende blik laat zien.

Beeld RV

2. Thanos

Vertolkt door: Josh Brolin.

Te zien in: ‘Avengers: Infinity War’ en ‘Avengers: Endgame’.

Waarom we Thanos dan toch boven Kang zetten? Omdat we het beste (of liever gezegd: het slechtste) van Kang nog niet hebben gezien: zoals het er nu naar uitziet krijgen we in ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ slechts een voorproefje van Kangs boosaardigheid, en zal hij pas in ‘Avengers: The Kang Dynasty’ (2025) en ‘Avengers: Secret Wars’ (2026) alle kwaadaardige registers opentrekken. Nog even afwachten dus of Kang zijn reputatie zal waarmaken. Thanos daarentegen, de überbooswicht uit de Infinity Saga, heeft zijn sporen al verdiend. En hoe! De manier waarop hij zijn adoptiedochter Nebula ontmantelde en met behulp van cyborgonderdelen weer in elkaar zette, tot ze eruitzag als een soort mismaakte zombie, getuigt van een nietsontziende wreedheid. Het was ook Thanos die, met zijn schokkende Vingerknip, aan de ‘Infinity Saga’ op de valreep een naar de keel klauwende gravitas verleende.

‘Als het leven niet beteugeld wordt, zal het ophouden te bestaan,’ zo vat Thanos zelf zijn drijfveren samen. ‘Te veel monden, te weinig eten. Iemand moet er iets aan doen.’ De ene helft van het universum uitroeien ten einde de andere helft te redden: ergens meent Thanos het nog goed, maar het probleem is natuurlijk dat zijn remedie erger is dan de kwaal. Verder bevestigde Thanos - een digitale creatie waarin we de gelaatstrekken van Josh Brolin herkennen - nog eens met verve de ijzeren fictiewet dat een film of een serie staat of valt met de kwaliteit van de booswicht. Klopt helemaal: Dat ‘Avengers: Infinity War’ en ‘Avengers: Endgame’ samen zo’n monumentaal tweeluik vormen, is voor een groot stuk de verdienste van The Mad Titan.

Beeld rv

1. Loki

Vertolkt door: Tom Hiddleston.

Te zien in: ‘Thor’, ‘Thor: The Dark World’, ‘Thor: Ragnarok’,

‘Avengers: Infinity War’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Loki’. Laten we eerlijk zijn: zonder Loki, de god van de chaos, het bedrog en de raadselachtige glimlachjes, zou het MCU maar een retesaaie bedoening zijn. Maar is Loki eigenlijk wel een booswicht? Uiteraard gedroeg de gehoornde adoptiezoon van Odin zich in het MCU meermaals als een onversneden schurk: in ‘Thor’ streefde hij naar de heerschappij over Asgard en in ‘The Avengers’ (★★★★☆) leidde hij met zijn leger van Chitauri de aanval op New York. Maar daarna evolueerde hij tot een (weliswaar niet altijd betrouwbare) good guy: in ‘Thor: The Dark World’ vocht hij samen met Thor mee tegen Malekith, in ‘Thor: Ragnarok’ liet hij zich kennen als de vrolijke sidekick van Hulk en Thor, en in het dramatische begin van ‘Avengers: Infinity War’ verzette hij zich in een fatale wanhoopspoging tegen Thanos.

Dat de jaloerse stiefbroer van Thor, ondanks zijn onverbeterlijke schurkenstatus, gaandeweg wist uit te groeien tot één van de meest geliefde personages uit het MCU, kwam natuurlijk ook door de heerlijke vertolking van Tom Hiddleston, een appetijtelijke Britse klasbak die zowel ondoorgrondelijke raadselachtigheid als verleidelijke charme uitstraalt. Van de welbespraakte Loki komen statelijke zinnetjes als ‘Brute kracht is geen substituut voor diplomatie en slinksheid’, en daarnaast is hij één van de weinige Marvelpersonages met vestimentaire stijl: wanneer hij zijn hoorns niet draagt, draagt hij meestal een onmetelijk cool zwart kostuum.

Zijn allermooiste scènes zitten in de derde aflevering van de magnifieke miniserie ‘Loki’, wanneer hij samen met zijn vrouwelijke variant Sylvie een bevreemdende treinrit maakt op de maan Lamentis. Onder de begeleiding van een fiedel zingt Loki in de taal van Asgard een droeve ballade, waarna hij zich enigszins tipsy aan een definitie van de liefde waagt: ‘Liefde is... iets waar je over wil nadenken onder het genot van nog een glaasje.’ Voor een booswicht die zich in zulke dichterlijke bewoordingen uitdrukt, kunnen wij alleen maar grenzeloze sympathie voelen.