‘Keer ik ooit terug naar Grey’s Anatomy? God nee!’

Is in de eerste week van het nieuwe tv-seizoen bijna even alomtegenwoordig als de familie Verhulst: de Amerikaanse actrice Sandra Oh. Ze is op Canvas te zien als geheim agente Eve Polastri in het derde seizoen van de misdaadserie ‘Killing Eve’ en speelt de hoofdrol in de nieuwe Netflix-reeks ‘The Chair’, als kersverse voorzitster van het departement Engels aan een Amerikaanse universiteit. ‘The Chair’ is de eerste reeks die ‘Game of Thrones’-scenaristen David Benioff en D.B. Weiss maakten na het einde van de fantasyserie, maar dat was niet waarom Oh toehapte.

SANDRA OH «Ik was al mee toen ik de naam van mijn personage las. Ji-Yoon Kim is een echte Koreaanse naam: dat is een teken dat de scenaristen rekening met me hielden (Oh heeft Koreaanse roots, red.). Mijn vader in de reeks wordt gespeeld door iemand die nog nooit heeft geacteerd en niet goed Engels spreekt. Dus zei ik tegen de schrijvers: ‘Laat hem gewoon al zijn dialogen in het Koreaans doen, dat is gemakkelijker.’ Met als gevolg dat mijn personage met haar vader Koreaans spreekt en met haar dochter Engels. Dat lijkt ingewikkeld, maar het is de realiteit voor heel veel mensen zoals ik. En het past perfect bij dat personage, een vrouw die op veel vlakken gekneld zit tussen verschillende werelden.»

– Je groeide op in een stadje in Canada, als dochter van Koreaanse migranten. Hoe heeft dat jou gevormd?

OH «Ik ben nog altijd op zoek naar mijn identiteit, zeker in de rollen die ik speel. Mijn ervaringen waren typisch voor een kind van Aziatische migranten. Ik was in dat kleine stadje één van de weinige kinderen met Aziatische roots: al mijn vrienden waren wit en als ik Koreanen zag, was dat ofwel thuis, ofwel in de kerk. Eigenlijk ben ik pas voor het eerst andere acteurs, schrijvers en muzikanten van Koreaanse afkomst tegengekomen na mijn hogere studies. Pas toen ben ik me er ook bewust van geworden hoe belangrijk die roots zijn, en hoe ik die vaak opzijschoof om me te conformeren aan wat ik om me heen zag.»

– Je bent gaandeweg wel een rolmodel geworden: Cristina Yang, de dokter die je tien jaar lang speelde in ‘Grey’s Anatomy’, was al die tijd zowat het belangrijkste Aziatische personage in een mainstreamreeks. En dankzij ‘Killing Eve’ kreeg je als eerste actrice met Aziatische roots een Emmy-nominatie in de categorie Beste hoofdrolspeelster.

OH «Nochtans is dat nooit echt een ambitie geweest. Als jonge actrice ga je vooral op zoek naar werk (lacht). Ik heb het geluk dat ik vaak aangenomen ben door vrouwen met de juiste gevoeligheden, zoals Shonda Rhimes bij ‘Grey’s Anatomy’ en Phoebe Waller-Bridge bij ‘Killing Eve’. Zij beseffen dat het net een verrijking is als je personages met verschillende achtergronden samenbrengt. Marvel-films zijn er al genoeg, het is goed om ook eens iets anders te zien.»

– Je hebt in 2014 afscheid genomen van ‘Grey’s Anatomy’, maar de serie loopt nog altijd: ben je van plan om, zoals veel acteurs uit de beginjaren, nog terug te keren naar Seattle Grace?

OH «God nee, echt niet. Begrijp me niet verkeerd: ik heb er altijd graag gewerkt en ik vind het ongelooflijk dat ik er tot op vandaag over word aangesproken. Maar ondertussen ligt de serie bijna zeven jaar achter mij: ik ben echt wel verdergegaan met mijn leven (lacht).»

Killing Eve – seizoen 3: Canvas, woensdag 1 september, 22.15

The Chair: Nu op Netflix