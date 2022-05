Kelly Pfaff: ‘Soms moet je jezelf voor aap zetten: durf je in een bikini speechen voor de hele Humo-redactie?’

Naar het front in Marioepol zullen ze de deelnemers allicht niet sturen: de titel van de ‘Fear Factor’ 2.0 waarmee VTM 2 ons de komende vijf weken hoopt te verstrooien, ‘De grootste lefgozer’, hoeven we dus kennelijk niet al te letterlijk op te vatten. Soit, we kunnen ons uiteraard vergissen – het enige waar wij op dit moment zeker van zijn, is dat niemand minder dan Kelly Pfaff één en ander in goeie banen leidt.

KELLY PFAFF «Ken je dat, dat je aan een vriend of een vriendin vraagt of hij of zij iets zou durven, en dat je dan het antwoord krijgt: ‘O ja, tuurlijk, ik zou dat los doen’? Wel, in ‘De grootste lefgozer’ zeggen wij: ‘Laat het dan maar eens zien ook.’ If you talk the talk, you have to walk the walk. Zo kunnen de deelnemers dus punten verdienen: door een proef tot een goed einde te brengen. Én door hun eigen capaciteiten en die van hun concurrenten correct in te schatten. ’t Is namelijk de bedoeling dat ze tegen elkaar op bluffen hoe ver ze in een bepaalde proef zullen raken, om zo meer te kunnen scoren. Máár: wie zichzelf overschat, wordt meteen afgestraft.»

HUMO Over wat voor schier onmenselijke proeven hebben we het hier eigenlijk?

PFAFF «Dat mag ik nog niet prijsgeven. Het gaat alleszins niet over al te extreme proeven, meer over ‘uitdaagproeven’. Zo van: zou jij dit of dat durven op te eten? Of: zou je jezelf laten elektrocuteren met zo- en zoveel volt? Maar het kan ook gaan over jezelf voor aap zetten. Durf jij het bijvoorbeeld aan om – ik verzin maar wat – voor de hele Humo-redactie een speech over zeven verschillende onderwerpen af te steken in een bikini?»

HUMO Als het een smaakvolle bikini betreft: waarom niet?

PFAFF (lacht) «Wel, die keuze hebben de deelnemers dus niet.»

HUMO Eén van die deelnemers liet in de perstekst weten maar één keer in haar leven schrik te hebben gehad: toen ze na de stijging van de benzineprijzen voor het eerst weer ging tanken.

PFAFF «Haha, echt een typische uitspraak. Ik moet zeggen, ik ben serieus onder de indruk van hoe de deelnemers een klik in hun hoofd kunnen maken, en gewoon gáán.»

HUMO Jij hebt dat zelf niet?

PFAFF «Minder. Al is er niet veel waar ik bang voor ben. Weet je, voor een ander tv-programma ben ik al eens blootsvoets door een sleuf vol met ratten moeten stappen, op weg naar één of andere sleutel. Had ik geen probleem mee. Toen de makers me vroegen of ik het zag zitten om met een slang in mijn nek te presenteren, heb ik ook niet moeilijk gedaan: ik vind zo’n slang nog wel een schattig beestje.»

HUMO Dank voor het gesprek, en doe de groeten aan Sam.

PFAFF «Zal ik doen. Heb je zijn nieuwe nummertje met de Sergio al gehoord, ‘Een nieuw begin hé ho’?»

HUMO ‘Stap voor stap beklimmen wij de trap / Die recht naar boven leidt’?

PFAFF «Wees maar zeker.»

‘De grootste lefgozer’, vanavond om 21.45 op VTM 2