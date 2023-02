Kevin Janssens, een geblindeerde bus op roadtrip door Europa en drie reclameblokken: wat weten we al over ‘Bestemming X’?

Vanavond is het zover: ‘Bestemming X’, het ‘meest ambitieuze VTM-programma ooit’, gaat van start. Vlaanderen zal dan eindelijk begrijpen waarom het sinds vorige woensdag bestookt werd met mysterieuze reclameboodschappen en onheilspellende mails (‘Waar ben jij op 20 februari?’). Op sociale media is de zoektocht naar de opzet van het programma volop aan de gang, maar wat weten we nu al zeker?

In een poging het spel GeoGuessr en kijkcijferkanon ‘De mol’ te combineren, kwam VTM uit op ‘Bestemming X’. Tien onbekende Vlamingen worden op een, met geblindeerde ruiten uitgeruste, bus gezet voor een rondreis door Europa. Volgens channel manager Maarten Janssens is het alvast het meest ambitieuze VTM-programma van de laatste jaren. ‘Ik verwacht dat Vlaanderen stevig in z’n ogen gaat moeten wrijven na de eerste aflevering’, zegt Maarten Janssens in Het Laatste Nieuws.

De bedoeling van het spel? De kandidaten verzamelen onderweg zoveel mogelijk tips aan de hand van spectaculaire opdrachten, zoals raften op een wilde rivier of uit een vliegtuig springen, en gokken waar in Europa ze zich exact bevinden. Elke deelnemer doet individueel een poging de locatie te achterhalen, wie met zijn gok het verst van de werkelijke locatie zit moet het spel verlaten.

‘Bestemming X’ Beeld VTM

Het programma wordt gepresenteerd door Kevin Janssens, die tegenwoordig wel een neusje lijkt te hebben voor speurprogramma’s, nadat hij ook al als speurder te zien was in ‘The Masked Singer’. Het is voor Janssens de eerste keer dat hij zich aan de rol van presentator waagt. ‘Toen de makers me een paar proefopnames lieten zien, om te tonen wat ze precies in gedachten hadden was ik meteen enthousiast’, vertelt hij in De Morgen.

Wij pronostikeerden een deelname van Jamie-Lee Six, een passage van Andy Peelman, een spelelement dat niemand begrijpt, drie reclameblokken en een skiënde kiwi. Maar of wij ook gelijk hadden? Dat ziet u vanavond.

‘Bestemming X’ is om 20.35 te bekijken op VTM.