Kevin Janssens gaat naakt voor de tv-premiere van ‘De Patrick’ en nog vijf kijktips voor deze zaterdagavond

‘De Patrick’

Ambitieuze debuutfilm van Tim Mielants, met een corpulente Kevin Janssens als eigenaar van een nudistencamping. Zijn leven neemt een bizarre wending wanneer hij een hamer kwijtgeraakt. Mielant schudt prachtige shots uit zijn mouw, maar dit voelt ook als een kortfilm die werd uitgerekt tot anderhalf uur.

Om 20.25 uur op VTM

‘Vranckx: ontworteld door de klimaatcrisis’

Veel regio’s in Centraal-Amerika zijn vandaag een stuk droger dan vroeger. De boeren trekken daarom weg naar het noorden. Deze reportage volgt een man uit Guatemala op zijn reis richting de VS.

Om 20.10 uur op Canvas

‘Kiki, el amor se hace’

In deze fris glitterende komedie maken we kennis met enkele mannen en vrouwen die allen het slachtoffer (of, in sommige gevallen, de trotse bezitter) zijn van één of andere verborgen seksuele voorkeur. Bericht aan de koppeltjes onder u: napraten over een film zal nog nooit zo kinky zijn geweest.

Om 22.15 uur op Canvas

‘Pinkpop 2022'

Zet uw mooiste roze hoedje op: NPO3 zendt traditiegetrouw drie avonden lang hoogtepunten van Pinkpop uit. Op het programma ook hier onder meer Pearl Jam, Metallica en Twenty One Pilots, die u binnenkort ook op Werchter treft, maar ook bijvoorbeeld Courtney Barnett, Idles en Eefje De Visser.

Om 21.55 uur op NPO3

‘Paul McCartney at the BBC’

Sir Paul McCartney wordt 80 en dat viert de BBC uitgebreid met een compilatie van tv-optredens uit zijn carrière na 'The Beatles’, inclusief zeldzame backstagebeelden en interviews. Lees hier, ter opwarming, de 7 Hoofdzonden: ‘Je hebt de gladde McCartney tijdens interviews en de McCartney die met prostituees sliep’

Om 20.10 uur op BBC 2

‘The Jungle Book’

Baloo! Bagheera! Shere Khan! Zo charmant als de tekenfilmversie uit 1967 wil dit digitaal spektakel van regisseur Jon Favreau (‘Iron Man’) nooit echt worden, maar goed: zolang ze met de stem van Scarlett Johansson spreekt, mag Kaa ons altijd in een wurggreep komen nemen.

Om 20.25 uur op VTM3

