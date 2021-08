Kevin Spacey na jaren weer terug op Amerikaanse filmset

Acteur Kevin Spacey speelt voor het eerst weer in een Amerikaanse film sinds hij is beschuldigd van seksueel misbruik. De 62-jarige acteur, die in de afgelopen jaren niet heeft gewerkt, werd door de entertainmentsite TMZ in Dunsmuir (Californië) gespot op de set van de nieuwe film ‘Peter Five Eight’.

Spacey werd in 2017 door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De zaak zorgde ervoor dat de acteur kort daarna moest vertrekken uit de populaire Netflix-serie ‘House of Cards’, waarin hij de hoofdrol van president Frank Underwood speelde. Meerdere zaken werden geschikt en geseponeerd. Wel loopt in Londen nog steeds een onderzoek.

Er zijn geen details bekend over de rol van Spacey en de film. De thriller wordt volgens de Internet Movie Database (IMDb) geregisseerd door Michael Zaiko Hall, die vooral bekend is van zijn werk aan de visuele effecten van films als ‘Planet Terror’, ‘Pacific Rim’ en ‘Cloverfield’.

Het is de tweede acteerklus die Spacey dit jaar heeft geboekt. Eerder werd bekend dat hij ook een rol heeft in de Italiaanse film ‘L’uomo che disegnò Dio’. De laatste film van Spacey, ‘Billionaire Boys Club’, verscheen in 2018. Die was al opgenomen voor de beschuldigingen tegen de acteur. De Amerikaanse film werd slecht ontvangen en flopte.

(Trouw)