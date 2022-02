Kijkcijferkanon ‘The Masked Singer’ verplettert nu ook ‘Taboe’

Het is gebeurd: ‘The Masked Singer’ is over ‘Taboe heen gewipt.

Weliswaar niet met de aflevering waarin Erik Van Looy uit een radijzenpak kwam gekropen, maar met die waarin interim-’Slimste Mens’-presentator Bart Cannaerts ‏zijn cyclopenhoofd afzette. In 2022 heeft enkel de aflevering van ‘Taboe’ rond vrouwen het nog net iets beter gedaan (1.569.371‏), vorig jaar was ‘The Masked Singer’ met deze score al in de top 3 beland. Benieuwd waar dat nog allemaal naartoe gaat en of we onderweg zoals Julie Van den Steen denkt effectief Angèle of Stromae uit een pak zien komen.

Bij de openbare omroep hoeft men nu natuurlijk niet meteen in een hoekje gaan zitten treuren, want met zeven titels boven het miljoen, en vier zelfs boven de 1,2 miljoen, blijft Eén de lijst en de tv-week domineren. De nieuwkomer op woensdag, ‘Niets gaat over’ rond de busramp in Sierre, deed het wel net iets minder goed dan ‘Delphine Mijn verhaal’ vorige week (821.734). De docureeks moest het ook afleggen tegen de tweede aflevering van ‘Pano’, dat met de reportage over frauduleuze aannemers de nochtans ook al erg goede score van vorige week (694.251) overtrof.

Nog een opvallend cijfer is dat van ‘Sergio over de grens’: terwijl het programma tot nog toe nooit meer dan 430.000 kijkers had gehaald, ging de aflevering waarin de chef-kok samen met Ella Leyers Lapland ging verkennen vlotjes boven het half miljoen.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 28 januari tot en met donderdag 3 februari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 THE MASKED SINGER VTM 1.561.483‏

2 TABOE EEN 1.316.281‏

3 FACTCHECKERS EEN 1.274.193‏

4 ANDERMANS ZAKEN EEN 1.232.816‏

5 THUIS EEN 1.214.628‏

6 VELDRIJDEN WK H. EEN 1.145.810‏

7 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.094.527‏

8 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.083.166‏

9 SPORTWEEKEND EEN 873.579‏

10 BLOKKEN EEN 853.635‏

11 VELDRIJDEN WK BELOFTEN H. EEN 845.581‏

12 1 JAAR GRATIS EEN 805.000

13 PANO EEN 796.648

14 HET NIEUWS (19U) VTM 737.502‏

15 NIETS GAAT OVER EEN 736.643‏

16 VELDRIJDEN WK D. EEN 696.022‏

17 FAMILIE VTM 662.044‏

18 FIRST DATES EEN 642.649‏

19 #WEETIKVEEL EEN 582.000

20 DERTIGERS EEN 567.174‏

21 HET JOURNAAL (13U) EEN 545.726‏

22 DAGELIJKSE KOST EEN 536.241‏

23 SHETLAND EEN 514.859‏

24 SERGIO OVER DE GRENS VTM 514.337

25 EEN ECHTE JOB VTM 500.000