Kijkcijfertip voor de VRT: maak een reeks waarin Tom Waes gaat logeren bij de Planckaerts

Overal waar Tom Waes heengaat, volgt het gros van de kijkers hem, zelfs al is dat dan naar onze noorderburen en naar de maandagavond.

De eerste aflevering van ‘Reizen Waes: Nederland’ deed het weliswaar minder goed dan de start van ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ (1.576.896) begin dit jaar, maar die reeks kwam natuurlijk op zondagavond op tv. In vergelijking met de concurrentie - ‘Hoe zal ik het zeggen’ volgt op zeer respectabele afstand - en met de laatste aflevering van ‘Spoed 24/7’ vorige week (845.300) is de score van ‘Reizen Waes: Nederland’ echter wel opmerkelijk. Als de VRT de eigen populariteit dan toch zo nodig wil opkrikken, lijkt een reeks waarin Tom Waes gaat logeren bij de Planckaerts in Frankrijk de makkelijkste manier om dat te doen.

‘Dancing with the Stars’ levert tegenover de start vorige week (829.006) een dikke 100.000 kijkers in en moet de titel van best bekeken Play4-programma weer afstaan aan ‘De slimste mens ter wereld’, dat richting de finale de cijfers opnieuw ziet stijgen. De ontknoping van ‘Bake Off’ op dezelfde zender werd door 384.887 baklustigen gevolgd, net iets minder dan vorig jaar (456.923).

Net buiten de top-25: de ontknoping in de Formule 1 (467.661) en de aflevering van ‘Pano’ over de zaak-Veljkovic en de opmerkelijke selectiepolitiek van Georges Leekens (465.113).

De top 25 van best bekeken programma’s

Van vrijdag 10 tot en met donderdag 16 december. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld).

1. CHÂTEAU PLANCKAERT EEN 1.235.341

2. REIZEN WAES NEDERLAND EEN 1.211.895

3. THUIS EEN 1.128.084

4. HET JOURNAAL (19U) EEN 1.073.914

5. IEDEREEN BEROEMD EEN 1.025.613

6. UNDERCOVER EEN 1.001.873

7. SPORTWEEKEND EEN 970.684

8. HET HUIS EEN 948.090

9. DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 905.000

10. BLOKKEN EEN 868.289

11. HET NIEUWS (19U) VTM 731.305

12. DANCING WITH THE STARS PLAY4 706.130

13. FAMILIE VTM 699.157

14. 1 JAAR GRATIS EEN 690.000

15. HET JOURNAAL (13U) EEN 640.604

16. ROB DE NIJS, VOOR HET LAATST EEN 629.859

17. CODE VAN COPPENS VTM 629.688

18. JAMES, DE MUSICAL PLAY4 546.000

19. EENMAAL, ANDERMAAL VTM 538.007

20. VELDRIJDEN VAL DI SOLE H EEN 511.009

21. DAGELIJKSE KOST EEN 509.443

22. WAT EEN JAAR VTM 501.446

23. MANHUNT EEN 496.712

24. DE ZEVENDE DAG EEN 477.175

25. HOE ZAL IK HET ZEGGEN? VTM 472.654