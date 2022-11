Kijktips om de Rode Duivels te vermijden: een nieuw Disney-sprookje, een duistere thrillerserie of de sixpack van Channing Tatum

Vanavond trappen de Rode Duivels hun WK af met de match tegen Canada. Geweldig nieuws voor de voetballiefhebber, iets minder voor wie dat geen bal interesseert en gewoon een gezellige avond voor de buis wil doorbrengen. Maar niet getreurd als u tot die laatsten behoort: met dit lijstje kijktips heeft u meer dan voldoende alternatieven. De keuze is reuze!

‘Magic Mike’

Verrassingshit van Steven Soderbergh, die vaagweg is gebaseerd op Channing Tatums eigen ervaringen als stripper. Sixpacks zover het oog reikt, een ongelooflijk amusante bijrol van Matthew McConaughey als mc in de stripclub, en tussendoor zowaar ook best wel een meeslepend verhaal.

Om 20.40 op VTM 2

‘Flashdance’

What a feeling! Eighties-klassieker met Jennifer Beals als lasser die binnen wil raken op een balletschool. Eén van de eerste films die de esthetiek van MTV-clips doortrok naar de cinema. De glossy visuele stijl en de ambigue moraal (is dit nu een feministische film of juist niet?) blijven enorm fascinerend.

Om 22.30 op VTM 3

Beeld Courtesy of Netflix

‘Pepsi, where’s My Jet?’

Halverwege de jaren 90 maakte Pepsi op de Amerikaanse tv reclame voor een actie waarbij consumenten punten voor allerlei producten konden sparen. In de reclamespot krijgen enkele tieners het bezoek van een vriend, die komt aangevlogen in een straaljager die hij voor 7 miljoen punten heeft gekregen. Ene John Leonard kocht daarom voor 700.000 dollar Pepsi en eiste daarna het vliegtuig uit de reclamespot – een AV-8 Harrier II, op dat moment 23 miljoen dollar waard. Het kwam tot een rechtszaak, die boeiend genoeg was om er een docu over te maken.

Nu op Netflix

‘Elitè’

De Spaanse tienerreeks ‘Élite’ van Darío Madrona staat voor de grootste uitdaging sinds het eerste seizoen uit 2018, toen het als kleine vis moest opvallen in de Netflix-catalogus. In het zesde seizoen doet voor het eerst geen enkel personage uit de eerste drie jaargangen mee – geen Samuel, Omar, Rebeka of Cayetana. De trailer zit vol nieuwe gezichten, maar het DNA van ‘Élite’ lijkt niet aangetast: schandaal, geweld en bovenal seks gedijen nog altijd op de prestigeschool Las Encinas.

Nu op Netflix

Beeld Photo News

‘Disenchanted’

In deze sequal op het moderne sprookje ‘Enchanted’ probeert de prinses (Amy Adams) het huwelijk met haar droomprins, de New Yorkse advocaat (Patrick Dempsey), nieuw leven in te blazen, en tussendoor haar woonwijk te behoeden voor een gevaarlijke toverspreuk. Disney heeft niets aan de succesformule veranderd: ook ‘Disenchanted’ is een muzikale romcom met sprookjesfiguren, metahumor en originele liedjes van Disney-veteranen Alan Menken en Stephen Schwartz.

Nu op Disney+

‘Strafrechters’

Herhaling van de vierdelige reportagereeks waarin Gilles De Coster praat met strafrechters als Peter D’Hondt, Geert Vandaele en Ariane Braccio, over hun beroep, de last van hun geweten en de veranderde positie van justitie.

Om 21.20 op Canvas

‘Overseas’

Niet enkel in Qatar worden mensen in de moderne slavernij gedwongen, overal ter wereld worden Filippijnse vrouwen uitgebuit als huishoudelijk personeel of oppas voor andere gezinnen. Sung-a Yoon maakte een documentaire over de vrouwen die gezin en geliefden achterlaten om zich elders uit de naad te werken, maar troost vinden in hun zusterschap en hun eigen vastberadenheid.

Om 22.45 op Canvas

Beeld rv

‘The Sex Lives of College Girls’

Het Amerikaanse ‘The Sex Lives of College Girls’ brengt op zich hetzelfde soort verhaal als het Vlaamse ‘2DEZIT’, over enkele jongvolwassenen die hun weg zoeken door hun eerste jaren op de universiteit en hun eigen seksualiteit. Maar in tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden is de reeks uit de VS, zoals het tweede seizoen opnieuw bewijst, minder vulgair, charmanter en veel grappiger dan de serie van bij ons en verdient ze het daarom ook om een grotere hit te worden.

Nu op Streamz

‘Those Were The Days’

Als kind van 1993, het jaar dat de Bocaccio sloot, kan Aster Nzeyimana onmogelijk weten waar hij over praat in het vijfdelige ‘Those Were The Days’, maar dat is de bedoeling: hij wil als feestbeest van nu aan de pioniers van toen vragen wat hij heeft gemist in de hoogdagen van de Cherry Moon, La Rocca, Bocaccio, Café d’Anvers en Fuse. De perfecte docuserie voor wie nostalgisch terug verlangt naar een whisky-cola in een vuile technotent met twintig centimer Buffalo onder de hielen.

Nu op VRT MAX

Beeld Netflix

‘1899’

De manier waarop Elon Musk op een paar weken tijd Twitter naar de rand van de ondergang heeft gebracht, spant nog altijd de kroon, maar de nieuwe Netflix-reeks ‘1899’ behoort toch ook tot het meest verwarrende en bevreemdende dat we de laatste tijd heb gezien. Deze thrillerserie van de makers van ‘Dark’ speelt zich af op een schip dat in het jaar uit de titel van Londen naar New York vaart. Op open zee krijgt de kapitein een bericht van de Prometheus, een schip dat al vier maanden vermist is en waarvan iedereen dacht dat het op de bodem van de oceaan lag. Het mysterie wordt alleen maar groter als ze de Prometheus vinden, maar elk spoor van de bemanning of de passagiers ontbreekt.

Nu op Netflix

