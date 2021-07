Kijktips voor vrijdag 30 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Summer of Soul’

Tussen 15 en 18 augustus 1969 vond er zowat 150 kilometer ten zuiden van Woodstock nog een ander belangrijk festival plaats dat wél tussen de plooien van de geschiedenis zou vallen: het Harlem Cultural Festival, een zes weken lange viering van de zwarte cultuur in hartje New York met optredens van Stevie Wonder, Nina Simone en Sly & The Family Stone, voor bijna 300.000 bezoekers – amper een kwart minder dan Woodstock. De beelden van al die concerten bleven decennialang stof vergaren, tot muzikant Ahmir Thompson aka Questlove van The Roots ze opgroef. Het resultaat is volgens The Guardian ‘de beste concertfilm die ooit is gemaakt’.

Nu op Disney+

‘Myth & Mogul: John DeLorean’

Weinig auto’s zijn zo iconisch als de DeLorean uit ‘Back to the Future’ (1985), een tijdreizende sportkar met vleugeldeuren. Maar van het succes van de films over Doc en Marty heeft de flamboyante Amerikaanse ondernemer John DeLorean nauwelijks kunnen genieten: zijn bedrijf ging in 1984 failliet, hijzelf was twee jaar eerder al gearresteerd voor het verhandelen van cocaïne ter waarde van 24 miljoen dollar. De driedelige Netflix-docureeks ‘Myth & Mogul: John DeLorean’ brengt de opkomst en val van de in 2005 overleden magnaat in beeld.

Nu op Netflix

‘Outer Banks’: Seizoen 2

Critici stoorden zich aan de eendimensionale personages en de flagrante gelijkenissen met ‘The Goonies’ en ‘The O.C.’, maar dat deerde de makers van ‘Outer Banks’ niet: de tienerreeks was in 2020 de op tien na populairste show op Netflix, voor ‘La casa de papel’ en ‘Tiger King’. In de tweede jaargang ruilen Sarah en John B. de Outer Banks in North Carolina voor de Bahama’s, waar ze een gezonken schip tjokvol goud hopen te vinden met de hulp van de schatkaart van Johns vermiste vader. Verder belooft de succesformule – een nostalgische mix van jeugdvriendschap, puberale ruzies en verboden romances – ongewijzigd te zullen blijven.

Nu op Netflix

‘La grande vadrouille’

Oorlogsklucht met Louis de Funès en Bourvil in topvorm als twee Fransen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een duo Britse piloten naar onbezet gebied proberen te smokkelen. Heeft de tand des tijds vrij goed doorstaan, dankzij enkele klassieke scènes, zoals de stoelendans met de nazi’s.

Om 20.30 op VTM 4

‘Network’

Een uitgeblust nieuwsanker (Peter Finch) kondigt live op tv zijn zelfmoordplannen aan. In plaats van hem van antenne te halen, moedigen de producers hem aan verder te raaskallen, voor de kijkcijfers. Cynisch drama van Sidney Lumet uit 1976, met een fenomenale cast (William Holden! Faye Dunaway!).

Om 21.15 op Canvas

Beeld REPORTERS

‘Mad Max’

De allereerste ‘Mad Max’, voor minder dan geen geld gedraaid in de Australische outback. Een postapocalyptische chase movie, waarin Mel Gibson de moord op zijn vrouw en kind wil wreken. De stunts zijn nog altijd indrukwekkend en de nihilistische toon blijft aan je kleren plakken.

Om 22.55 op Play4