Kijktips voor zaterdag 31 juli

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Billie Eilish: Up Close’

Net bevallen van de viersterrenplaat ‘Happier Than Ever’ verschijnt Billie Eilish op BBC voor een uitgebreid diepte-interview. Samen met journalist Clara Amfo bespreekt het popfenomeen haar steile opmars richting het sterrendom en de druk die gepaard gaat met in je fragiele tienerjaren een rolmodel te zijn voor miljoenen fans.

Om 23.30 op BBC

‘Portrait de la jeune fille en feu’

Zelden deed de liefde zoveel pijn, of werd ze zo subtiel weergegeven als in dit prijsbeest van Céline Sciamma. Aan het einde van de 18de eeuw wordt Héloïse (Adèle Haenel) naar een afgelegen Bretoens eiland gestuurd in afwachting van haar gearrangeerde huwelijk met een rijke Milanees. Daar zal Marianne (Noémie Merlant) haar portret schilderen. Héloïse heeft er geen zin in, maar langzaam bloeit er toch iets op tussen de twee dames.

Om 23.50 op NPO2

‘Inside Out’

Een grand cru van Pixar, over een meisje wier emoties op hol slaan na een moeilijke verhuizing naar de grote stad – tijdens de film zie je de emoties in haar hoofd botsen en vechten om de bovenhand. Een verrassend complexe, maar ook erg menselijke en grappige animatiefilm die écht voor alle leeftijden is.

Om 18.35 op VTM 3

Beeld Pixar

‘An’

Wellicht de meest toegankelijke film van Naomi Kawase, bekend voor haar fabels over mens en natuur. Hier vertelt de Japanse een simpel verhaal over een oude vrouw die een pasta van zoete bonen maakt in een piepklein eettentje. Luchtig en vluchtig, maar mooi zolang het duurt.

Om 22 uur op Canvas

‘Café Derby’

Tegen een oer-Vlaamse achtergrond van bloemetjesbehang, vogelpikborden en jukeboxen, vertelt regisseuse Lenny Van Wesemael in haar debuutfilm ‘Café Derby’ het verhaal van haar vader, een marktkramer (Wim Opbrouck) die in de komst van de paus naar België een gouden kans ziet om in de tijdspanne van één enkele openluchtmis een hoop kluiten te verdienen.

Op 22.20 op VTM