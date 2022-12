Kim Huybrechts vogelpikt zich in de café-annalen met ‘David vs. Goliath’-overwinning

‘Darts is wél een echte sport!’ De tijd dat zo’n argument enkel door nonkel Freddy werd gebruikt als excuus om een avond Omers te gaan hijsen in café ‘De goeie hoop’, ligt al even achter ons. Tegenwoordig bestaan er mensen die bewust dartswedstrijden bijwonen, en dat publiek bestaat niet voor het minst uit Belgen. Daar bestaan twee simpele redenen voor: Dimitri ‘The DreamMaker’ Van den Bergh en Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts. Die laatste knikkerde - nog zo'n échte sport - gisteren na een ijzersterke match zelfs de regerend wereldkampioen uit het WK. Nu de Rode Duivels terug op het niveau van 2005 spelen, moeten we toch ergens trots op zijn.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Kim Huybrechts zorgt voor dé verrassing op het Wereldkampioenschap darts door titelhouder Peter Wright te verslaan. Waar? ‘Ally Pally' in Londen Waarom is het opvallend? Nu darts door sommigen wordt gezien als meer dan een cafésport is het verslaan van de regerende wereldkampioen geen klein bier - verplicht cafégrapje, excuseer.

THE CHAMP IS OUT! ❌🤯



Kim Huybrechts dumps out the World Champion in the third round!



A massive upset to close out Night Ten as the Belgian reels off four sets on the spin to eliminate Peter Wright!



WOW. #WCDarts | R3 pic.twitter.com/Xx9fH2kcVZ — PDC Darts (@OfficialPDC) 27 december 2022

Vogelpikken op het wereldtoneel verschilt klaarblijkelijk weinig met onze persoonlijke ervaringen in het wielercafé om de hoek: geen afgetraind lichaam te bespeuren, iemand arriveert in zijn foute kerstpolo en de ‘atleten’ worden omringd door een publiek van stomdronken, joelende malloten. Enkel staat er dit keer meer op het spel dan oneindige roem in je lokale kroeg: namelijk oneindige roem in álle lokale kroegen. Het is toch iets.

Kim Huybrechts, u ongetwijfeld bekend als co-commentator van ‘BV-darts’, is zo iemand wiens foto sinds gisteren achter elke cafétoog van het land prijkt. In een waanzinnige stunt stuurde hij titelverdediger Peter Wright, u herkent hem als de vijftiger met het kapsel van een vijfjarige, terug naar huis. ‘Huybrechts rook bloed en greep zijn prooi bij de nek’, klonk het bij Sporza, een lyrische bewerking van ‘Huybrechts mikte zijn pijltjes net iets beter dan die andere’, maar ach.

Beeld Photo News

Naast de ruim 150.000 kijkers voor de buis werd de ‘David versus Goliath’-overwinning ook gevolgd door een wel erg bekende kop. Hans Vanaken juichte, amper een dag nadat hij zijn Club Brugge naar een gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven loodste, hem toe vanop de eerste rij in Londen. Vanaken bracht zelfs geluk: ‘We hebben vaak oogcontact gehad en Hans moedigde me goed aan’, vertelde Huybrechts. Had Carl Hoefkens dat maar eerder geweten.

Maar even al het cynisme aan de kant: de prestatie van Huybrechts is er één voor de annalen. Volgende donderdag neemt hij het op tegen Dimitri Van den Bergh in een volledig Belgische achtste finale, wat betekent dat er sowieso een Belg in de kwartfinales staat. Wij weten nog niet voor wie we supporteren, maar u kan ons terugvinden op de voorste rij! Op het WK kleurenwiezen en sjoelbakken hebben we ons tenslotte óók uitstekend vermaakt.