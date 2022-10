Kim Jong-Un is jaloers: de Netflix-top 10 wordt steeds meer een alleenheerschappij

Jeffrey Dahmer - zowel de echte seriemoordenaar als de versie die door acteur Evan Peters wordt neergezet - blijft heersen over Netflix.

‘Dahmer’ staat ondanks, of dankzij, alle controverse nog steeds stevig op één. Na ‘Blonde’ en ‘Die Kaiserin’ bijt nu ook ‘The Midnight Club’ de tanden stuk op de reeks: de nieuwe horrorserie van Mike Flanagan moet vrede nemen met de tweede plaats. Op plek drie staat ook een nieuwkomer: ‘The Luckiest Girl Alive’, een thriller met Mila Kunis als een succesvolle New Yorkse schrijfster wier donkere geheimen naar boven dreigen te komen als een maker van true crime-documentaires interesse krijgt in haar leven.

Op plaats zes duikt Dahmer nog een keer op, in het derde seizoen van ‘Conversations with a killer’, dat het hele verhaal over de wrede moorden van de seriemoordenaar nog eens laat navertellen door journalisten, advocaten, experts en - via nooit eerder gehoorde interviews - de psychopaat zelf. In het begin van de week stonden miniserie en docureeks zelfs nog broederlijk op één en twee in de top 10, maar ‘Conversations with a killer’ hield minder goed stand dan de gedramatiseerde versie.

Nog één nieuwkomer op zeven: ‘Esposa de Aluguel’, een Braziliaanse film over een verstokte vrijgezel die een actrice inhuurt om zijn verloofde te spelen, zodat zijn moeder hem niet uit haar testament schrapt. ‘Blonde’ - vorige week op 8 - is ondertussen verder in vrije val: na drie weken staat de film over Marilyn Monroe niet meer in de top 10 en zelfs in de top 10 van populairste films op Netflix is er van de biopic geen spoor meer.

De Netflix-top 10 van vrijdag 14 oktober

1 ‘Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

2 ‘The Midnight Club’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

3 ‘Luckiest Girl Alive’

4 ‘Dynasty’ - seizoen 5

5 ‘The Empress’

6 ‘Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

7 ‘Esposa de Aluguel’

8 ‘Wielka woda’

9 ‘Fate: The Winx Saga’

10 ‘Heartbreak High’ - seizoen 1 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)