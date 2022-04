Klimaatopwarming op aarde? Dan maar de ruimte in: dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 9 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Vranckx: Smeltend land’

Nomade Jan De Deken trekt naar Alaska, waar smeltend permafrost en boreale wouden de klimaatopwarming in een stroomversnelling brengen. Hij toert door Denali National Park en hiket op de Exit-gletsjer, waar bijna al het ijs gesmolten is. Een reportage over de bittere realiteit van onze aarde die opwarmt.

Om 20.10 op Canvas

Sandra Bullock speelt een astronaute die na een ongeluk op haar ruimtestation alleen achterblijft en een manier moet zoeken om terug op de aarde te raken. Visueel verbluffende survivalthriller van Alfonso Cuarón, die met zijn zuinige negentig minuten geen seconde te lang duurt.

Om 19.45 op Play 4

Sandra Bullock in 'Gravity' Beeld kos

Een jonge vrouw uit Kirgizië werkt illegaal in Moskou, waar ze vlak na haar bevalling haar baby achterlaat in het ziekenhuis en weer aan het werk gaat, in de hoop haar onheilspellende schuldeisers af te kunnen betalen. De film is ongeveer even vrolijk als hij klinkt – een schrijnend, hyperrealistisch drama.

Om 22.45 op Canvas

'Ayka' Beeld ZDF und Jolanta Dylewska

WK shorttrack

Het wereldkampioenschap shorttrack werd door corona en de oorlog in Oekraïne drie weken uitgesteld, maar gisteren was het zover. Vandaag en morgen gaat het WK nog voort. Onze Hanne Desmet is er ook bij: ‘Je mag niet bang zijn als je wilt shorttracken. Ik denk dat de mensen rond me banger zijn dan ik. Mijn mama staat soms met de daver op het lijf te kijken, dit jaar nog net iets meer dan anders.’

Vanaf 20.15 op NPO 3

Na een veel te donkere, weinig indrukwekkende sequel haalt regisseur Taika Waititi Marvel’s dondergod weer van onder het grimmige stof en doet wat hij het beste kan: een flashy en kitscherige actie-komedie regisseren. Voor zijn derde film krijgt Thor, gespeeld door Chris Hemsworth, niet enkel een nieuw kapsel, maar ook de hulp van Mark Ruffalo’s Hulk. Een prent die qua humor en stijl meer aanleunt bij Guardians of the Galaxy dan de vorige Thor-films, wat enkel en alleen kan worden toegejuicht.

Om 20.25 op VTM 2

Karl Urban en Cate Blanchett in 'Thor: Ragnarok' Beeld AP

Lees ook Nee, ‘Eternals’ scoort niet al te best: Humo rangschikt alle 26 Marvel-films

Meer kijktips? Check humo.be/gids