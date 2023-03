Knappe tieners, stomende seks, maar ook Frankrijks meest beruchte seriemoordenaar: een gevarieerde top 10

‘Outer Banks’ houdt voor de tweede week op rij de koppositie vast maar ‘Sex/Life’ zit de reeks hijgend, kreunend en steunend op de hielen.

Het tweede seizoen van ‘Sex/Life’ verscheen pas donderdag op Netflix maar de soft-erotische dramaserie stoot al meteen bijna door naar de top. Ook plek drie en vier zijn nieuw: het tweede seizoen van de Spaanse misdaadreeks ‘Entrevias’ en het vijfde seizoen van docusoap ‘Formula 1’. ‘Triada’, vorige week op twee, zakt naar plaats zeven, ‘Red Rose’ is helemaal uit de lijst weggevallen. Nog een nieuwkomer: ‘L’affaire Fourniret’, een vijfdelige true crime-serie over Frankrijks meest beruchte seriemoordenaar Michel Fourniret, waarin vooral gefocust wordt op de sinistere rol die Fournirets vrouw Monique Olivier speelde bij de wandaden van haar man.

Idris Elba is binnenkort opnieuw te zien als detective John Luther in de langverwachte film ‘Luther: The Fallen Sun’, maar een week voordat die op Netflix komt, staat de acteur al op één. Met ‘Beast’, een thriller uit 2022 waarin een weduwnaar met zijn twee dochters tijdens een reis door een Afrikaans natuurreservaat aangevallen wordt door een losgeslagen leeuw. Er wordt veel gegriezeld trouwens deze week: de nieuwe familiehorrorfilm ‘We have a ghost’ strandt op plaats twee, op plek drie staat ‘The Black Phone’ uit 2021, een thriller over kindermoordenaars, en verderop vinden we ook nog ‘Ma’, waarin een geschifte moeder enkele tieners in haar kelder opsluit, en ‘The Mummy Returns’. Voor wie het graag spannend heeft zonder dat er horror aan te pas komt, zijn er Guy Ritchie’s ‘The Gentlemen’ en ‘Honest Thief’, een van de vele actiefilms waarin Liam Neeson de hoofdrol speelt.

De populairste series op Netflix

1 Outer Banks - seizoen 3 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2 Sex/Life - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

3 Entrevias - seizoen 2

4 Formula 1: Drive to survive - seizoen 5

5 Perfect Match

6 L’affaire Fourniret

7 Triada

8 La legge di Lidia Poët (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 You - seizoen 4 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

10 Ginny & Georgia - seizoen 2 (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

De populairste films op Netflix

1 Beast

2 We have a ghost (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

3 The Black Phone (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

4 Jurassic World: Dominion (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5 The Gentlemen (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 Ma

7 Honest thief (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

8 The Mummy Returns

9 Dzisiaj śpisz ze mną

10 The Strays