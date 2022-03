Kobe Bryant, Steven Van Herreweghe en onze eigenste Serge Simonart: Dit mag u vanavond niet missen op televisie (donderdag 3 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De jaren 80 voor tieners’

Met veel humor, archiefbeelden en een eclectische soundtrack neemt Steven Van Herreweghe een tiental tieners tussen 10 en 19 jaar oud mee op reis door de krankzinnige jaren 80. ‘Niet met de bedoeling om er een nostalgisch programma van te maken, ik wilde vooral inschatten hoe zij vandaag naar het leven kijken, en of dat zo anders is dan vroeger.’

Om 20.35 op Eén

‘Half Holland dakloos’

Als gewone sterveling in een Vlaamse centrumstad een betaalbaar huis vinden is al geen sinecure, maar in Nederland woedt de wooncrisis pas écht als een tierelier, met ruim driehonderdduizend gefrustreerde woningzoekenden als gevolg. In deze vierdelige docureeks vertelt Yora Rienstra, zelf ook op zoek naar een eigen stulpje, de verhalen achter de wooncrisis.

Om 21.00 op NPO 3

‘Air Crash Investigation: Loss of a Legend’

Twee jaar geleden dompelde de dood van de Amerikaanse basketballer Kobe Bryant de sportwereld in diepe rouw. ‘Air Crash Investigation’ onderzoekt in deze aflevering de helikoptercrash waarin Bryant samen met acht andere inzittenden om het leven kwam.

Om 21.55 op National Geographic

‘De ideale wereld’

Onze gewaardeerde collega Serge Simonart, gevierd rockjournalist en auteur van de aanstekelijke schelmenroman ‘Het leven en hoe het te leiden’, deelt vanavond bij Jan Jaap van der Wal zijn onverbloemde kijk op de wereld en de actualiteit.

Om 22.55 op Canvas

The Larry David Story Beeld TMDb

‘The Larry David Story’

Larry David, het komische genie achter ‘Seinfeld’ en ‘Curb Your Enthusiasm’, praat in deze tweedelige documentaire openhartig over zijn persoonlijke en professionele hoogte- en dieptepunten, vanaf zijn jonge jaren in Brooklyn als winkelhulpje, limousinechauffeur en stand-upcomedian, tot zijn grote succes als Amerika’s favoriete misantroop.

Nu te zien op Streamz

Meer kijktips? Check humo.be/gids