Kobe Ilsen zoekt asiel, Dries Mertens aan het werk en een cold case: dit mag u vanavond niet missen op televisie

‘#weetikveel

Kobe Ilsen volgt het volledige aanmeldingsproces in asielcentrum het Klein Kasteeltje, een oude kazerne in hartje van Brussel en het beginpunt van elke vluchteling. Hij ziet onder meer hoe een Afghaans gezin met vier kleine kinderen ‘s morgens vroeg in de bijtende kou staat te wachten om enkele uren later de tram te nemen op weg naar een opvangcentrum. ‘Onze monden zijn verschillende keren opengevallen’, aldus Ilsen.

Om 21.40 op Eén

‘Faroek: de tip van 1 miljoen’

Faroek Özgünes zoekt samen met Kelly de Vries, de dochter van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries, mee naar de gouden tip in de verdwijning van de Nederlandse Tanja Groen. Die tip is ondertussen al één miljoen euro waard. Alle hoop is gevestigd op het Vlaamse publiek. ‘Dat ik het onderzoek van mijn vader naar de vermiste Tanja Groen voortzet, is een stukje rouwverwerking.’

Om 21.40 op VTM

‘Europa League: Napoli - Barcelona’

Dries Mertens had zich nóg onsterfelijker kunnen maken in Napels als hij vorige week de enorme kans op de 1-2 tegen Barcelona had benut. Toegegeven, een makkelijke bal was het niet. Krijgt hij vanavond in de terugwedstrijd in het eigen Stadio Diego Armando Maradona een herkansing? De start van de wedstrijd kunt u volgen op het kanaal van Ketnet. Canvas besliste namelijk op het laatste moment - die dekselse Russen! - om een extra aflevering van ‘De afspraak’ in te lassen.

Om 21.20 op Canvas

‘1 jaar gratis’

Gingia Kaniki Masengo, Griet De Schouwer, Ken Gybels en Reuben Vermoet. Dat zijn de finalisten van ‘1 jaar gratis’. Eén van hen gaan vanavond naar huis met het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer van het voorbije tiende seizoen.

Om 20.35 op Eén

Orlando Bloom en Kirsten Dunst in 'Elizabethtown' Beeld rv

‘Elizabethtown’

Orlando Bloom speelt een modeontwerper die na een serieuze professionele tegenslag terugkeert naar zijn geboortestadje en daar quirky stewardess Kirsten Dunst tegen het lijf loopt. Vederlichte, wat zeemzoete romantische komedie van Cameron Crowe met een soundtrack tjokvol meezingers.

Om 22.20 op VTM 3

