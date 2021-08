Koen De Bouw: ‘Met Monica Bellucci tussen de karkassen’

In ‘The Man Who Sold His Skin’ vindt de wanhopige Syriër Sam Ali (Yahya Mahayni) een manier om naar Europa te reizen: hij hoeft enkel zijn huid te verkopen. Koen De Bouw (56) speelt de kunstenaar die, à la Wim Delvoye, een tatoeage op Ali’s rug zet, waardoor de waarde van de Syrische vluchteling ineens de hoogte in schiet, met alle complicaties van dien. Goed voor een Oscarnominatie in de categorie Beste Buitenlandse Film, vanaf 4 augustus in de cinema.

KOEN DE BOUW «Ik kon onmogelijk nee zeggen tegen zo’n straffe pitch. Regisseur Kaouther Ben Hania liet zich inspireren door Delvoyes kunstwerk ‘Tim’, de getatoeëerde rug van de Zwitser Tim Steiner. De man stelt al jarenlang over de hele wereld zijn rug tentoon, en bij zijn overlijden gaat de uitgesneden tattoo naar de koper. Kaouther voegde een extra dimensie toe: in de film zet de kunstenaar een visum op de rug van een Syrische vluchteling. Sam Ali denkt dat hij zijn huid ruilt voor zijn vrijheid, maar hij sluit een pact met de duivel.»

HUMO Wim Delvoye maakt een cameo als verzekeringsagent. Wat vond hij van je personage?

DE BOUW «We hebben een weekend samen doorgebracht om elkaar beter te leren kennen, maar dáár hebben we het nooit over gehad. Kaouther zag een sprookjesfiguur in mijn personage, iemand larger than life. Ze vond hem zo interessant dat ze me meermaals uit mijn hotelkamer heeft gehaald om een onvoorziene extra scène te schieten.»

HUMO De tatoeage van Yahya Mahayni ziet er erg realistisch uit. Hoe intens was de metamorfose?

DE BOUW «Als de draaidag om zeven uur begon, dan lag hij om twee uur al op de make-uptafel. Het team kreeg de tatoeage mettertijd wel beter onder de knie, maar dan nog duurde het minstens drie uur.»

HUMO Niemand minder dan Monica Bellucci speelt jouw assistente.

DE BOUW «Ik was onder de indruk van haar geduld. Ze moest scènes draaien in een museumzaal waar gestroopte dieren hingen en de airco niet aan mocht staan wegens te luidruchtig. Ook al spoten ze liters parfum over die karkassen, de geur viel na enkele dagen niet te verdragen. Maar zij gaf geen krimp. Géén sterallures dus.»

HUMO De Oscar voor de Beste Buitenlandse Film ging uiteindelijk naar de Deense tragikomedie ‘Another Round’. Teleurgesteld?

DE BOUW «We waren al onder de indruk dat Tunesië onze film als Oscarinzending had geselecteerd. Een nominatie overtrof dus álle verwachtingen. Nee, mij hoor je niet klagen.»

‘The Man Who Sold His Skin’ is vanaf 4 augustus te zien in de bioscoop.