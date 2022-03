Vladimir Poetin heeft heel de wereld verenigd in de strijd tegen hem: het Oekraïense volk, de Europese Unie, de landen van de Navo, zelfs het Vlaamse medialandschap schoof de verschillen aan de kant om het leed dat de Russische dictator veroorzaakt te verzachten.

‘Oekraïne 12-12’ was het resultaat van zoveel eensgezindheid, het eerste benefietprogramma ooit dat tegelijk op de drie grote Vlaamse zenders werd uitgezonden. ‘Het zal niet evident worden om ons vanavond kwijt te raken’, zei James Cooke (Play4), die de show samen met Koen Wauters (VTM) en Danira Boukhriss Terkessidis (Eén) presenteerde, al viel dat in de praktijk nog mee. Op Canvas, nochtans een zender waar men zich graag al eens verdiept in een oorlog, kon je namelijk gewoon terecht om het duel tussen AA Gent en PAOK Saloniki te volgen, een mooi symbool van hoe de voetbalwereld zich wel vaker op een andere planeet lijkt te bevinden.

Niet alleen de Vlaamse tv-zenders hadden gisteren de handen in elkaar geslagen, ook op de radio liet men de hele dag lang vrolijk en voor het goede doel de grenzen tussen de stations vervagen. Peter Van de Veire van MNM mocht in ‘Oekraïne 12-12' vertellen hoe dat verlopen was, geflankeerd door iemand van Q-Music en Nostalgie, en hij deed dat met het hem zo kenmerkende enthousiasme. De presentator was ‘enorm onder de indruk’ van hoe snel en krachtig de samenwerking was geweest, had een dag vol warme momenten en mooie verhalen beleefd en vroeg zich af of ze niet elk jaar zoiets op poten konden zetten, er even aan voorbijgaand dat je voor een benefietshow ook een ramp nodig hebt. Hij sloot zijn tussenkomst af met ‘Heel veel plezier nog!’, misschien niet de perfecte uitsmijter in een programma naar aanleiding van de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het lot van die vluchtelingen kwam uitgebreid aan bod, met getuigenissen van Oekraïners die naar hier zijn gekomen en van mensen die voor opvang zorgen, en in reportages van twee journalisten die nog in Oekraïne zitten: Rudi Vranckx en Robin Ramaekers, die beiden ook live in de uitzending aan Koen Wauters mochten vertellen over wat voor een hel het land vandaag is geworden. Ramaekers had tien minuten voor het gesprek nog een bombardement meegemaakt, een zichtbaar vermoeide Vranckx sprak over kinderen die 50 tot 100 bommen per dag in hun nabijheid hoorden ontploffen, en toonde hartverscheurende beelden van peuters die op de bus vertelden hoe ze hadden moeten huilen van de honger. Koen was gepast onder de indruk en vroeg geen enkele keer naar het weer in Oekraïne of de kwaliteit van de koffiekoeken, wat we enkel kunnen toejuichen.

Lees ook Lees hier al onze Dwarskijkers: In ‘Topdokters’ sprak de kniespecialist vol lof over het puike stel van zijn vrouw toen er een Planckaert in z’n kabinet verscheen

Voor de rest verliep ‘Oekraïne 12-12’ zoals dit soort shows dat meestal doen. Er waren enkele technische mankementen en de presentatoren wisten niet altijd in welke camera ze moesten kijken. Er passeerden speciale muzikale intermezzo’s, waaronder zelfs een ‘exclusieve avant-première’ van de finale van ‘The Masked Singer’, koningin Mathilde bezocht een Oekraïens scoutsgezelschap en er waren gesprekjes met de mensen die het telefoonpanel moesten bemannen waarin het zinnetje ‘alle beetjes helpen’ herhaaldelijk viel. Af en toe leek het minder over het leed van de Oekraïense bevolking te gaan en meer over de zware last die allerhande bekende Vlamingen torsen nu ze ook nog eens met een oorlog in moeten zitten: de filmpjes waarin een keur aan BV’s - van Goedele Liekens tot Kat Kerkhofs, van Gert Verhulst tot Christoff - via hun smartphone hun steun betuigden, riepen zelfs herinneringen op aan de ‘Imagine’-cover van Gal Gadot en andere Hollywoodsterren of, nog erger, aan de ‘Laat Lee Leven’-campagne.

Maar goed: op het einde van de avond stond er bijna 18 miljoen euro op de teller. Dan kan er al eens een mantel der liefde van af.