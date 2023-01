Koningin Mathilde vertelde over wat zij belangrijk vond en deed daarbij alsof ze het achterste van haar tong liet zien

‘We hebben haar nog nooit gezien zoals ze is’, zei royaltykenner Jo De Poorter in Humo over koningin Mathilde, sinds vrijdag een halve eeuw oud. Ook na het interview waar VTM op haar verjaardag mee uitpakte, ben ik geneigd hem te geloven.

‘Het is best wel spannend eigenlijk’, bekende journaliste Eva Peeters vanuit de wagen die haar naar het paleis in Brussel voerde. Dat kan te maken hebben met dat de koningin zich zelden uitspreekt in interviews, maar ook met de vele regels waar Peeters rekening mee moest houden. Ze mocht geen vragen stellen gevoelige privé-zaken, noch over politiek.

Bij de commode met familiefoto’s in Mathildes bureau probeerde Peeters nog te peuteren, maar de koningin liet haar geen ruimte. Een foto van koning Filip en prinses Elizabeth ontlokte de interviewer de opmerking dat ze het toch goed deed en dat de opvolging verzekerd was. ‘Ja, maar alles op zijn tijd.’

‘Maar u bent wel trots op haar?’

Mathilde, afgemeten: ‘Ik ben trots op mijn vier kinderen.’

Óók geen vragen over de troonopvolging, verklaarde Peeters in de voice-over. Een goed moment om ‘kolonialisme', ‘prinses Delphine’ en ‘de bevroren penis van koning Filip’ van mijn bingokaart te schrappen en te aanvaarden dat dit interview niet zou draaien om wat koningin Mathilde zou zeggen, maar om het feit dat ze iets zei. Wat schaars is, wordt waardevol.

Beeld VTM

Waar het dan wel over mocht gaan? Haar reizen naar Caïro als jonge vrouw, hoe ze als kersverse kroonprinses haar studie psychologie nog mocht afmaken en haar band met koningin Fabiola. Ze zet graag haar telefoon uit om in alle rust te genieten van een stuk taart, een kop koffie, een goed boek of sporten, gewone dingen die minder gewoon klinken als ze worden uitgesproken in een paleiskamer die groter is dan veel mensen hun appartement.

In het tweede deel wordt het interessanter, als het duidelijk wordt waar dit gesprek voor Mathilde echt over gaat: ze is de afgelopen maanden gaan wandelen en fietsen met mensen die het mentaal moeilijk hebben en wil daar wat over kwijt. Wie de dagen donker inziet, moet gemakkelijker geholpen kunnen worden en er moet meer worden geïnvesteerd in preventie. Het is meteen de strafste uitspraak in het hele interview.

De koningin praat over de slachtoffers van seksueel geweld die ze heeft ontmoet in Congo en over de driehonderd telefoontjes die haar kinderen met eenzame ouderen hebben gepleegd tijdens de eerste lockdown. Tussendoor schuift Eva Peeters haar al eens een iPad toe met verjaardagswensen van VTM’s klimaatexpert Jill Peeters en vaccinoloog Pierre Van Damme.

Na een goed halfuur, aangelengd met veel archiefbeelden, is ‘Mathilde 50 - het grote gesprek’ alweer voorbij. Het is meer een deal dan dat het journalistiek is. De koningin vertelt over wat zij belangrijk vindt en doet daarbij alsof ze het achterste van haar tong laat zien, de journaliste luistert geïnteresseerd en weet dat ze haar primeur had van zodra ze de studiolamp aanknipte in het bureau van de vorstin. Royalisten zullen verrukt zijn, republikeinen zullen grommen. Het is vertoon, en zolang het Belgische koningshuis bestaat, zal dit soort interviews niets anders kunnen zijn.