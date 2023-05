Kop op, prins Laurent: op Netflix zijn royals tegenwoordig uiterst populair

‘Queen Charlotte’ staat voor de tweede week op rij boven aan de top 10, en loodst in haar zog ook nog wat andere royalty in de lijst.

Weinig verschuivingen deze week bij de best bekeken titels op Netflix en veel nieuwkomers tellen we evenmin. In de top 10 van populairste series zijn er twee: ‘Queen Cleopatra’, het docudrama over het leven van de laatste Egyptische koningin dat al veel stof liet opwaaien omdat de actrice die Cleopatra speelt een te donkere huidskleur heeft naar de zin van veel Egyptenaren. En ‘Missing: dead or alive’, een true crime-reeks die met rechercheurs mee speurt naar vermiste personen. Daarnaast is er een opmerkelijke comeback van ‘Bridgerton’, dat dankzij het succes van spin-off ‘Queen Charlotte’ vrolijk weer de lijst in komt walsen.

Lees ook: 'Queen Charlotte: a Bridgerton Story' is onverhoopt beter dan het origineel, maar sommige seksscènes zijn heel erg fout ★★★½☆

Ook bij de films heeft de hoogste nieuwkomer een koninklijk kantje: ‘Royalteen: Princess Margrethe’, een Noors drama over een jonge prinses die droomt van een leven zonder verplichtingen en strenge regels en de tweede film gebaseerd op de populaire tienerboekenreeks van Anne Gunn Halvorsen en Randi Fuglehaug. De twee andere nieuwe titels zijn ook bedoeld voor een jonger publiek: ‘Kung Fu Panda 3’ en ‘Spider Man: Into the Spider-verse’, de tekenfilm rond de superheld die in 2019 ging lopen met de Oscar voor beste animatiefilm.