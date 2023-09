Koppel uit ‘Temptation Island’ onderneemt juridische stappen: ‘Als ik ’s ochtends sinaasappelsap nam, proefde ik dat ook daar drank in zat’

Efrain (26) en Aylin (24) kwamen na hun deelname aan ‘Temptation Island’, uitgezonden op Play 5, in grote psychische problemen. Pas nu, twee jaar later, voelen ze zich sterk genoeg om samen openlijk naar buiten te treden. Het koppel neemt ook juridische stappen. ‘Ik kon niet meer slapen, als ik wél sliep werd ik zwetend wakker.’ Ondertussen hebben nog zeven oud-deelnemers zich gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Ook zij beweren psychische klachten of in elk geval schade te hebben overgehouden aan het programma.

Hun eerste kennismaking in de metro was het begin van een onbezorgde, innige liefde. Toen Efrain in de groene ogen van Aylin keek, was het alsof hij haar kende uit een vorig leven, ook al spraken ze niet met elkaar. Dat hij haar terugvond via Instagram - Aylin bleek volgens de foto’s vakantie te vieren met een vriendin van Efrain - leek wel voorbestemd.

Maar het onbezorgde is eraf, sinds Efrain en Aylin meededen aan het programma ‘Temptation Island’, waar stellen onder toeziend oog van de camera, tientallen programmamakers en onder druk van een groep verleiders hun relatie testen. Contact hebben deelnemers niet met hun partner die elders verblijft. Wel worden camerabeelden en geluidsopnames geselecteerd - de enige manier om een beeld te krijgen van wat hun geliefde uitspookt.

Aylin kwam na het programma in grote psychische nood. Zo erg, dat Efrain Aylin bijna kwijtraakte. Pas nu is ze zo aangesterkt dat Aylin met Efrain het hele verhaal kan vertellen. En dat begint met een telefoontje van de programmamakers van het bedrijf Simpel Zodiak, dat werkt in opdracht van RTL, op 17 mei 2021.

De droom

Efrain doet van kleins af aan al mee aan theatervoorstellingen, speelde ook een rolletje in films. ‘Het is mijn droom daarin verder te gaan. Ik had ook al eens meegedaan aan ‘Temptation Island’ als verleider, in 2019. Ik had toen net een paar dates met Aylin gehad. Ik heb me tijdens het programma netjes gedragen, daarna werden Aylin en ik een stel. We wilden samen verhuizen naar Italië, waar ik vroeger jarenlang heb gewoond. Ik had via mijn contacten daar een aanbod gehad om mee te doen aan het Italiaanse ‘Big Brother VIPs’. Ik moest alleen nog een beetje bekender worden. Een dag erna belde Temptation: of we samen mee wilden doen.’

Aylin: ‘Ik dacht: dit is geen toeval, dit is een teken. We moeten meedoen, dat overleven we wel. Daarna kunnen we naar Italië.’ Efrain: ‘Het was het eerste seizoen met een nieuw concept - je kon weggaan wanneer je wilde. Het leek allemaal wat milder. Er werd ons verteld dat wij het stel zouden zijn dat meedeed als het mooie koppel om naar te kijken, niet als een stel dat voor drama moet zorgen.’

En dus spreken de twee met een psycholoog van het programma. In juni tekenen ze de overeenkomst die bij deelname hoort. Als ze zich niet aan afspraken houden, zoals zich over Temptation uitspreken zonder toestemming, kunnen ze een boete krijgen van 20.000 euro. De twee vragen nog: we zijn toch geen reservekoppel, dat wordt ingezet als een ander afhaakt? ‘We wilden vanaf het begin af aan in beeld zijn.’

Als ze zijn aangekomen, blijken ze wel een reservekoppel.

Lees ook: Geweld bij jongeren: ‘Voor veel jongeren is het entertainment. Zoals gezinnen naar ‘Thuis’ kijken, bekijken zij filmpjes vol geweld’ Flor Van Severen: ‘Muilen met je schoonzus, dat is gewoon raar’ Na ‘Godvergeten’ op VRT Canvas hopen we dat de kerk toch op één punt gelijk heeft: dat er een hel bestaat ★★★★★

Meedoen

Meedoen aan ‘Temptation Island’ valt Aylin zwaar. ,’Ik kon pas om 03.00 uur naar bed, maar werd om 06.00, 07.00 uur weer gewekt. De opnames duurden soms zo lang, dat mijn hoofdhuid verbrandde. Ik had gevraagd of er rekening mee gehouden kon worden dat ik vegetarisch eet, maar dat eten was vaak op. Ik had soms het gevoel dat ik moest flauwvallen en vroeg dan om water. Maar vaak was er alleen alcohol. Als ik ’s ochtends sinaasappelsap nam, proefde ik dat ook daar drank in zat.’

Met Efrain had ze twee afspraken gemaakt, zoals gebruikelijk is bij deelname aan het programma. Ze beloofden elkaar niet te veel te drinken. En ze zouden niemand op hun kamer laten.

Toch wordt een verleidster bij Efrain naar binnen gestuurd met een ontbijtje. Maar dat ziet Aylin niet, tijdens de traditionele kampvuurbijeenkomsten, waar beelden van partners worden getoond. Zij ziet alleen een ander op Efrains kamer. ‘De dag erna kreeg ik voor het eerst een paniekaanval. Later kreeg ik te horen dat ik geen beelden meer te zien zou krijgen, omdat het te heftig was. Ik vroeg me af: wat moet er dan wel niet op te zien zijn? Ik wilde met Efrain praten, maar kreeg te horen: je móet beslissen. De interviews duren lang, gaan door tot je voor voldoende materiaal hebt gezorgd. Er worden steeds dezelfde vragen gesteld, in het antwoord moet je de vraag herhalen. Het is lastig om het juiste antwoord te blijven geven. Nu zeiden ze: het is ja of nee. Is het aan of uit?’

Ze kiest vertwijfeld voor het laatste. Als Efrain hoort dat ze het heeft uitgemaakt, verliest hij zijn zelfbeheersing. ‘Op dat moment wist ik: ze hebben Aylin gemindfuckt. Ze hebben me toen tegengehouden, want ik ging recht op de productie af. De productiemedewerkers hebben me vastgeklemd en me in een badkamer gestopt met één kandidaat, zodat ik kon kalmeren. Daarna wilde ik weg. Ik zei: het is uit, het is klaar, ik wil naar huis. Maar ze zeiden: je blijft hoe dan ook hier. Je kan kiezen: of je doet je zender om, of wij gaan je niet meer filmen en dan krijg je een boete. Ik wist: we praten over een bedrag van minimaal 20.000 euro.’

Efrain in Temptation Island: Love or Leave na het zien van de video met Aylin. Beeld RTL

Bijkomen na Temptation

Als het programma is afgerond legt Efrain uit wat Aylin heeft gezien. De twee weten meteen: we willen met elkaar verder. Maar ze moeten opkrabbelen, bijkomen. Efrain: ‘We hadden toen nog contact met de andere kandidaten, iedereen had eigenlijk wel lichte psychische klachten, was er een beetje kapot van.’

Ze mogen zes maanden lang niet samen naar buiten. Om de spanning van het programma niet te doorbreken, mag niemand weten welke stellen samen zijn, of uit elkaar. Zelfs met familie mogen ze niet praten over wat heeft plaatsgevonden. Als de eerste aflevering wordt uitgezonden, raakt die ze als een mokerslag. Efrain: ‘Het zag er heel anders uit dan wij dachten dat het was gegaan. Maar je kan er niets aan veranderen. Ondertussen kun je er samen niet op uit, je kan niet weg.’

En Aylin kan met niemand praten over de twijfels die ze heeft, vanwege de zwijgplicht uit het contract. Zou ze echt zijn voorgelogen tijdens het programma? Is Efrain echt te vertrouwen? Als Aylin naar buiten gaat, wordt ze nageroepen, via sociale media krijgt ze haatberichten. Dat zij als half Turkse met een donkere jongen samen is, zorgt voor racistische reacties.

Aylin heeft het moeilijk in Temptation Island Beeld RTL

Medewerkers van het programma bellen dagelijks. In de gesprekken probeert Aylin grip te krijgen op wat haar verteld is tijdens de opnames en wat Efrain haar vertelt. ‘Zou alles gelogen zijn, wat door mij is gezegd? Dat zou toch ook heftig zijn?’ Zo steekt ook weer twijfel over Efrain de kop op. ‘Ik begon mezelf steeds meer op te sluiten. Ik kon niet meer slapen, als ik wél sliep werd ik zwetend wakker, dacht ik dat ik geluiden van mijn tablet hoorde, die nieuwe beelden zouden aankondigen.’ Ze moet zich ziekmelden op haar werk. Krijgt ruzie met Efrain.

‘Ik heb toen gevraagd of ik de psycholoog van het programma kon spreken en of dat vertrouwelijk zou blijven. Tijdens dat gesprek kreeg ik te horen: hoe jij je voelt, gaat snel voorbij. En het ligt niet aan het programma, maar aan je verleden.’ Daarna bellen medewerkers van het programma weer. ‘Ze zeiden: we hebben alles gehoord, meisje, we gaan je helpen. Als je therapie nodig hebt, betalen wij dat.’

Niet veel later doet Aylin haar eerste poging zichzelf het leven te benemen. Bij de tweede kan Efrain haar nog net redden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Niet aansprakelijk

Ze hebben getekend: voor alle emotionele schade is het tv programma niet aansprakelijk. En er moet nog een laatste aflevering worden opgenomen, zo zegt het contract van Simpel Zodiak. Tijdens de ‘Hoe is het nu met’ vertellen stellen hoe het ze is vergaan na de opnames.

Terwijl de crisisdienst dagelijks bij Aylin komt kijken en alleen Efrains constante aanwezigheid ervoor zorgt dat ze niet in een instelling hoeft te worden opgenomen, belt de producent. ‘Er komt geen oplossing’, wordt gezegd als Aylin en Efrain willen praten over hoe het met hen gaat. ‘Dat jullie je voorhouden dat het allemaal aan ons ligt, moeten jullie zelf weten.’ Het enige wat de producent wil, is de ‘hoe is het nu met’ filmen, zegt hij. Aylin en Efrain nemen het gesprek op. Ze vertrouwen het programma niet meer.

Pas als Aylin schriftelijk bewijs aanlevert over haar zelfmoordpoging, hoeft zij niet te komen. Efrain blijft wel verplicht. Hij maakt opnieuw een opname van het gesprek. Wat hem betreft mag iedereen, heel België en Nederland, weten wat het programma heeft aangericht, zegt hij. Maar met zo’n verhaal wil de medewerkster van het programma niet terugkomen. Kan hij niet zeggen dat Aylin aan het werk is? Valt niet wat positiefs te zeggen over hun relatie? ‘Anders hebben we niks en dan heb ik een probleem.’

Mediation is niet genoeg

Efrain en Aylin willen niet dat anderen zo beschadigd raken als zij. Het wordt een van de belangrijkste punten - het eerste ook - tijdens mediationgesprekken met RTL en Simpel Zodiak. Om het stel lucht te geven, krijgen ze geld: 30.000 euro. Dat bedrag is gebaseerd op misgelopen inkomsten - omdat de twee niet meer kunnen werken, en op emotionele schade. Maar, zo wordt in januari 2022 ook vastgelegd: het betekent niet dat het programma aansprakelijkheid accepteert, ook al wordt wel beloofd lessen te trekken.

Toch wordt Aylin weer benaderd door andere deelnemers wanneer ‘Temptation Island’ opnieuw begint. Zij durven niet openlijk te vertellen, maar één heeft PTSS opgelopen, net als Aylin, zo is door haar therapie duidelijk geworden. En zo zijn er meer verhalen. Efrain en Aylin krijgen het gevoel: er is niks veranderd. De 30.000 euro is daarbij niet voldoende om het daadwerkelijke aantal maanden dat ze moeten herstellen te overbruggen.

Efrain en vrijgezel Shallie aan een ontbijtje in Temptation Island. Beeld RTL

Dat zorgt ervoor dat het alleen maar ingewikkelder wordt om door te gaan. Efrain: ‘Nu Aylin sterk genoeg is moet we dit juridisch uitlopen. Dat is de enige manier om te herstellen.’ Ze hebben advocaten benaderd. Sébas Diekstra, die ook slachtoffers van ‘The Voice of Hollan’ bijstaat, schiet hen nu te hulp. ‘Producenten van televisieprogramma’s moeten verantwoordelijk worden gehouden als zij beïnvloedbare en kwetsbare deelnemers ernstig beschadigen door hen onder te grote druk te zetten. Dit geldt nog meer als blijkt dat zij niet de juiste begeleiding en nazorg hebben geboden.’

Diekstra pleit ook voor meer controle op programmamakers. ‘Spijtig genoeg is er geen enkele toezicht op de wijze waarop televisieproducenten handelen of gehandeld hebben bij de productie van een programma. Het is wel duidelijk dat kijkcijfers en daarmee ook de financiële belangen van producenten te vaak zwaarder wegen dan de persoonlijke belangen en gezondheid van deelnemers. Dat zorgt er voor dat de programma’s zo ernstig kunnen ontsporen en deelnemers zo ernstig kunnen worden beschadigd.’

Efrain is ondertussen weer gaan werken. Hij bezorgt op dit moment pakketjes en helpt Aylin met het betalen van de huur. Straks, als dit achter ze ligt, zullen ze samen kijken wat over is van hun dromen. Terwijl ze op zoek gaan naar gerechtigheid, verschijnt in de media een stuk over het nieuwste seizoen van ‘Temptation Island’, waar een deelnemer ‘fout op fout’ gestapeld zou hebben en zijn partner in woede ontsteekt. ‘Je verkneukelt je er al helemaal op.’

Reactie RTL Een woordvoerder reageert namens RTL en SimpelZodiak op het verhaal van Efrain en Aylin: ‘We kunnen bevestigen dat er gesprekken zijn geweest met Efrain en Aylin. Wij hebben, mede op hun verzoek, afgesproken dat we daar vertrouwelijk mee omgaan. Daarom gaan we niet inhoudelijk in op wat er onderling is besproken. Wel willen we in het algemeen reageren op boeteclausules en protocollen.’ Efrain en Aylin voelden zich door die boeteclausules beperkt in hun mogelijkheden naar buiten te treden en een eigen koers in te zetten. Maar, zegt de woordvoerder: ‘De rol van een boeteclausule is heel helder, die is in het leven geroepen om spoilers te voorkomen. Als deelnemers iets willen aankaarten wat in hun ogen niet goed gaat of wat beter kan, zal daar nooit een boete voor worden opgelegd. Dat staat ook op die manier in het contract omschreven. Sterker nog, het wordt aangemoedigd om te melden wat er niet goed gaat. Dat bespreken we ook heel duidelijk voorafgaand aan de opnamen in een speciale deelnemersbriefing.’ Ook gaat de woordvoerder in op begeleiding van deelnemers. ‘Zij worden begeleid bij mediaoptredens en er is kandidatenbegeleiding, psychologische ondersteuning en nazorg. Onze protocollen worden elk jaar geëvalueerd, samen met de betrokken producenten. Hierin wordt ook feedback van deelnemers verwerkt, want je kunt altijd leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren. Dat is het hele uitgangspunt van het protocol.’

Nieuwe klachten

Sinds de getuigenis van Efrain en Aylin hebben nog zeven oud-deelnemers van ‘Temptation Island: love or leave’ zich gemeld bij slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Ook zij beweren psychische klachten of in elk geval schade te hebben overgehouden aan het programma. De andere oud-deelnemers hebben zich individueel gemeld en niet als koppel, aldus Diekstra. ’We gaan eerst in gesprek om hun situaties te bespreken. En om te onderzoeken of en welke al dan niet juridische stappen er genomen zouden kunnen worden.’