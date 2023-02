Kseniya Mishina : ‘Ik snap de aantrekkingskracht, ik vind Peter Van den Begin een knappe man’

De Vlaamse misdaadserie ‘Fair Trade’ is niet alleen één van de best bekeken titels op Streamz, de reeks van ‘Matroesjka’s’-bedenker Marc Punt is ook een reddingsboei voor een handvol Oekraïense actrices. Kseniya Mishina (33), die de vriendin van hoofdpersonage Patrick Paternoster (Peter Van den Begin) speelt, kreeg in het langverwachte tweede seizoen een grotere rol én onderdak van de producer.

KSENIYA MISHINA «Toen de Russische troepen in februari 2022 Oekraïne binnenvielen, belde Marc mij op: ‘Ik stuur je een vliegtuigticket en regel een opvangplek in België, zodat je veilig bent.’ Hij heeft voor alle Oekraïense actrices uit de reeks gezorgd, ook nadat de opnames van het tweede seizoen afgelopen waren. We zijn hem ontzettend dankbaar.»

HUMO Je bent in de nieuwe afleveringen prominenter aanwezig als Ivanka Reva, één van de vriendinnetjes van Patrick Paternoster.

MISHINA «Klopt. In het tweede seizoen werken corrupte flik Robin (Ella-June Henrard) en gangster Paternoster samen om de moordenaar van Walter (Kevin Janssens) te vinden. Ivanka bouwt ondertussen een eigen criminele business op. Ze hoopt als pooier een flinke duit te verdienen, zodat ze niet langer afhankelijk is. Haar job is niet bepaald koosjer, maar dat geldt voor praktisch elk personage in ‘Fair Trade’. Zij beschermt tenminste de meisjes die voor haar werken.»

Ray Van Mechelen is terug! ‘Fair Trade’ is een genadeloos entertainende krimireeks ★★★½☆

HUMO Wat ziet Ivanka in het personage van Peter Van den Begin?

MISHINA «Ze is op Paternoster gevallen voor het geld. Die oppervlakkige relatie is uitgegroeid tot een vertrouwensband. Ze beseft dat de gangster om haar geeft en voelt zich veilig. Ik snap de aantrekkingskracht van Paternoster, hoor. Ik vind Peter een knappe man. Leuk om mee samen te werken, dat ook. Ik heb hem een paar woordjes Oekraïens geleerd, maar dat was geen succes. Toegegeven: mijn Antwerps is ook niet bijzonder sterk (lacht).»

HUMO Hoe is Marc Punt je destijds op het spoor gekomen?

MISHINA «Mijn Belgische avontuur begon zo’n vier jaar geleden, toen Marc in Oekraïne audities organiseerde. We waren het er toen allebei al snel over eens: deze rol is me op het lijf geschreven. ‘Fair Trade’ is mijn eerste internationale project, wat best spannend is. Ik droom zoals elk acteur van Hollywood. België is een mooi begin.»

HUMO In 2020 streden vijftien begeerlijke mannen om jouw hand in ‘Holostyachka’, de Oekraïense versie van ‘De Bachelorette’. Ben jij een bekend figuur in je thuisland?

MISHINA «Ja. Ik was jurylid van ‘Ukraine Got Talent’ en heb zelfs ‘Dancing with the Stars’ gewonnen. Ik had mooie projecten in het vooruitzicht, maar helaas. De oorlog heeft mijn carrière lamgelegd. Ik heb jaren aan de weg getimmerd en nu moet ik helemaal opnieuw beginnen, in een land waar ik de taal niet machtig ben. Nog een geluk dat ik ‘Fair Trade’ heb: als ik op de set sta, denk ik even niet aan de oorlog.»

HUMO Komt er een derde seizoen?

MISHINA «Ik heb die vraag al een paar keer aan Marc gesteld. Het hangt blijkbaar van de kijkcijfers af. Bingewatchen, dus!»

Fair Trade – seizoen 2

Vanaf 15 februari op Streamz