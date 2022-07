Laatste kans om te kijken: Netflix gaat veel topfilms verwijderen

In rap tempo verschijnen er nieuwe titels op Netflix, in augustus kunt u onder andere een nieuwe seizoen van ‘Never have I ever’ en ‘Locke & Key’ verwachten, nieuwe series als ‘The Sandman’ en ‘Selling the O.C.’, de gloednieuwe actiefilm 'Day Shift', alle ‘Mission Impossible’-films en de Vlaamse dramareeks ‘Onder vuur'. Maar via de achterdeur verdwijnen ook regelmatig titels uit de catalogus. De website Netflixinbelgië.be verwacht dat er meer dan dertig films de komende dagen verwijderd worden.

Zeker nog te bekijken:

‘Boss Level’ (verdwijnt na vandaag):

‘Boss Level’ is alsof je naar een ‘Groundhog Day’ met John Wick kijkt. Een actieheld die Roy Pulver heet, een dwerg met een kleefbom, een ninja die de koppen laat rollen en Mel Gibson als de booswicht: man, wat zijn wij dol op dit soort stuff.

Boss Level Beeld /

‘Gravity’ (verdwijnt 31/7)

Ruimtefilm ‘Gravity’ is boven alles een technologisch mirakelstuk: ongelooflijk toch maar weer dat ze dit voor elkaar hebben gekregen, om je de illusie te geven dat je daar samen met die astronauten rondhangt, en dat zonder dat je ook maar één nano­seconde het gevoel hebt dat je naar digitale effecten zit te kijken.

‘Interstellar’ (verdwijnt 31/7)

Nog meer rondwandelen in de ruimte: Christopher Nolan werpt zich met ‘Interstellar’ opnieuw op als de grootmeester van de slimme blockbuster: avontuurlijke epossen die u de adem afsnijden en die u voor een poosje uit de dagelijkse realiteit weghalen, maar tegelijk uw hersenkwabben durven te prikkelen.

‘The Post’ (verdwijnt 31/7)

Spielberg is in vorm: dit gloeiend relevante drama laat u twee uur lang op het puntje van uw stoel meeleven met enkele krantenjournalisten die – meestal in hemdsmouwen en met de sigaret tussen de lippen geperst – vechten voor hun hoogste goed: de persvrijheid.

The Post Beeld rv

‘Big Fish’ (verdwijnt 31/7)

‘Big Fish’ is niet alleen een zeer persoonlijke film waarin Tim Burton het vertellen van sprookjes tot levenskunst verheft, het is ook een eerbetoon aan diegenen onder ons die gesprekken aanknopen met kabouters, die in hun kindertijd piloot bij de R.A.F. waren, en die ‘s nachts in de bossen rondzwerven met de elfen.

‘Silverado’ (verdwijnt 31/7)

Nostalgische western over vier gunslingers die samenwerken om een stadje te redden van een corrupte sheriff. Regisseur en scenarist Lawrence Kasdan blijft grotendeels trouw aan de clichés van het genre, maar geeft er tegelijk een prettige draai aan. Levendige, speelse ode aan de klassiekers uit de jaren 40 en 50.

Verdwijnen ook per 31 juli:

‘Star Trek', ‘Star Trek Into Darkness', ‘The Intern', ‘Jupiter Ascending', ‘Free Willy', ‘Rush Hour’ 1 t/m 3, 'Bad Boys', 'Bad Boys II', ‘Jason and the Argonauts', ‘Crank 2: High Voltage', ‘Say I Do', ‘Boyka: Undisputed IV', ‘Fired Up!', 'Fracture’, ‘League of Gods', ‘The Blind Christ', ‘Blue Story’