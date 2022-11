Lachen met Viggo Mortensen, een wereld zonder Beatles en Jennifer Lawrence als ballerina: deze films zijn deze week op televisie

Beeld TMDb

‘BALLON’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 18 NOVEMBER, 22.15

DRAMA In 1979 probeerden twee bevriende families uit Thüringen in het toenmalige Oost-Duitsland te ontsnappen naar het Westen, in een zelfgemaakte luchtballon. Na een gefaalde eerste poging wisten ze dat het maar een kwestie van tijd was voor de autoriteiten hen zouden opsporen. De klok tikte dus ongenadig voor hun tweede kans. Die gebeurtenissen leverden in 1982 al een verrassend sterke Disney-film op, ‘Night Crossing’, maar ook deze Duitse versie mag er zijn. Regisseur Michael Herbig houdt een behoorlijk tempo aan, de tijdgeest wordt overtuigend tot leven gewekt met een gepast groezelige set en er wordt op niveau geacteerd. De suspense is soms wat al te duidelijk opgeklopt: in deze versie van de feiten komt de ontsnapping aan op luttele minuten in plaats van dagen, waardoor de dwingende hand van Hollywood iets té aanwezig is. Maar toch: een film met vaart en schwung.

‘A PRIVATE WAR’ ★★★½☆

NPO 3, VRIJDAG 18 NOVEMBER, 22.52

BIOPIC Rosamund Pike schittert als Marie Colvin, een reporter voor The Sunday Times die drie decennia lang van de ene conflicthaard naar de andere trok. Ze verloor een oog tijdens onlusten in Sri Lanka en overleed in 2012 bij een bombardement in Syrië. Een meeslepende ode aan gedegen journalistiek.

Beeld Photo News

‘CAPTAIN FANTASTIC’ ★★★½☆

NPO 2, VRIJDAG 18 NOVEMBER, 0.21

KOMEDIE Viggo Mortensen speelt een vader die zijn kinderen off the grid opvoedt in een godverlaten bos, maar zich na de dood van hun moeder toch gedwongen ziet om de beschaving weer in te trekken. Een excentrieke roadmovie met sterke vertolkingen en een prettig venijnig gevoel voor humor.

‘YESTERDAY’ ★★★☆☆

EEN, ZATERDAG 19 NOVEMBER, 20.50

KOMEDIE Een wannabe-muzikant wordt plots wakker in een alternatief universum waarin The Beatles nooit hebben bestaan en ziet zijn kans om hun hele discografie te claimen. Een typisch wollig scenario van Richard Curtis, bekwaam geregisseerd door Danny Boyle. Waarschuwing: bevat een cameo van Ed Sheeran.

‘RED SPARROW’ ★★★☆☆

VTM, ZATERDAG 19 NOVEMBER, 22.55

THRILLER Verrassend gewelddadige thriller, met Jennifer Lawrence als Russische ballerina die na een blessure wordt gerekruteerd voor een top secret spionageprogramma. De plot houdt weinig steek, maar er hangt een gedurfd, pervers sfeertje rond de film. Matthias Schoenaerts speelt een belangrijke bijrol.

Beeld IMDB

‘APOCALYPSE NOW: THE FINAL CUT’ ★★★★★

BBC 2, ZATERDAG 19 NOVEMBER, 0.00

OORLOG Na de bioscoopversie (140 minuten) en de ‘Redux’-versie (200 minuten) maakte Francis Ford Coppola een derde montage van zijn meesterwerk, waarin hij uitkomt op 180 minuten. In welke versie dan ook blijft dit een geniale, surreële nachtmerrie vol iconische momenten.

‘GONE GIRL’ ★★★★☆

PLAY 6, ZONDAG 20 NOVEMBER, 19.55

THRILLER David Fincher verfilmde de bestseller van Gillian Flynn, waarin een cafébaas (Ben Affleck) verdacht wordt van de moord op zijn spoorloos verdwenen vrouw, een populaire schrijfster (Rosamund Pike). Sardonische thriller, waarin the battle of the sexes op groteske wijze wordt gevoerd.

‘STAR TREK: INTO DARKNESS’ ★★★☆☆

VTM 3, ZONDAG 20 NOVEMBER, 20.30

SF De tweede ‘Star Trek’ van J.J. Abrams, waarin Benedict Cumberbatch zich kostelijk vermaakt als slechterik. Zoals zoveel sequels probeert ook deze misschien iets té hard om spectaculairder te zijn dan zijn voorganger, maar verdomd, entertainend is het zeker.

‘MAGIC MIKE’ ★★★☆☆

VTM 2, WOENSDAG 23 NOVEMBER, 20.40

KOMEDIE Verrassingshit van Steven Soderbergh, die vaagweg is gebaseerd op Channing Tatums eigen ervaringen als stripper. Sixpacks zover het oog reikt, een ongelooflijk amusante bijrol van Matthew McConaughey als mc in de stripclub, en tussendoor zowaar ook best wel een meeslepend verhaal.

‘FLASHDANCE’ ★★★☆☆

VTM 3, WOENSDAG 23 NOVEMBER, 22.30

DRAMA What a feeling! Eighties-klassieker met Jennifer Beals als lasser die binnen wil raken op een balletschool. Eén van de eerste films die de esthetiek van MTV-clips doortrok naar de cinema. De glossy visuele stijl en de ambigue moraal (is dit nu een feministische film of juist niet?) blijven enorm fascinerend.

‘READY PLAYER ONE’ ★★★☆☆

BBC 2, DONDERDAG 24 NOVEMBER, 0.15

ACTIE In de nabije toekomst spendeert tiener Wade het grootste deel van zijn leven in een virtuele wereld, The Oasis. Hij gaat op zoek naar het fortuin van de pas overleden bedenker van het spel. Onderhoudende, zij het ook wat overladen sf-avonturenfilm van Steven Spielberg, met enkele indrukwekkende actiescènes.