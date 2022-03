Lachwekkende historische fouten, een hoogtepunt van de Franse cinema en de slechtst vertolkte sterfscène aller tijden: Dit mag u vanavond niet missen op televisie (zaterdag 5 maart)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

STRADE BIANCHE

Pogacar, Alaphilippe of Benoot? Wie volgt Mathieu Van der Poel op en neemt plaats op het hoogste schavot van het Toscaanse podium? Om heel eerlijk te zijn, ons kan het niet zo veel schelen. Want de Strade Bianche is zowat het dieptepunt van het wielervoorjaar, volgens onze toscanoloog toch.

Om 11.40 op Canvas

‘A HISTORY OF VIOLENCE’

In de vroege jaren 2000 leek het alsof David Cronenberg zichzelf artistiek en commercieel in een hoek had geschilderd. Met ‘A History of Violence’ maakte hij in 2005 een indrukwekkende comeback. Viggo Mortensen speelt Tom Stall, de uitbater van een diner in een klein Amerikaans dorp, maar is Tm Stall wel de vreedzame goedzak die hij lijkt te zijn? (Spoiler: nee.) Cronenberg werpt een intelligente blik op het concept identiteit en de Amerikaanse fascinatie voor geweld, verpakt in een spannende, compacte thriller. Efficiënt geregisseerd, met een prima Mortensen in de hoofdrol.

Om 22.10 op Canvas

‘THE DARK KNIGHT RISES’

het sluitstuk van Christopher Nolans ‘Batman’-trilogie eindigt amper op plaats 9 in de lijst van beste Batmanfilms van Onze Man, maar het is zeker niet allemaal kommer en kwel: de anarchistische ‘Weg met de elite!’-atmosfeer in Gotham City zegt iets diep verontrustends over de huidge tijdsgeest, en hoewel hij lang niet zo dreigend is als Heath Ledgers Joker zet Tom Hardy als Bane een heerlijk sinistere booswicht neer. En geniet vooral van één van de slechtst vertolkte sterfscènes aller tijden: hallo, Marion Cotillard!

Om 19.45 op Play5

‘KILLING EVE’

Vanaf vanavond op BBC 1: het vierde en laatste seizoen van de populaire dramareeks ‘Killing Eve’. De obsessieve jacht van Eve Polastri (Sandra Oh) op de geslepen moordenaar Villanelle (Jodie Conner) komt eindelijk tot een climax. Maar geen nood voor wie spontaan tranen in de ogen kreeg, BBC liet al weten dat er spin-offs op komst zijn.

Om 22.15 op BBC 1

‘VANSTEELANT’

Duatleet Benny Vansteelant is pas dertig als hij in september 2007 overlijdt in het ziekenhuis, enkele dagen nadat hij tijdens een trainingsrit is aangereden door een auto. Op het moment van zijn overlijden heerst de atleet uit Torhout over zijn discipline als geen ander: hij werd acht keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen – de laatste keer een paar maanden voor het ongeval. Ruben Van Gucht blikt samen met Joerie Vansteelant terug op de carrière van de ‘Kannibaal van het duatlon’, de impact van zijn overlijden op hun familie en zijn erfenis voor de sport.

Om 16.55 op Eén en op vrt.nu

‘INTOUCHABLES’

Een met raciale clichés aan elkaar geweven modern sprookje, gebaseerd op het verhaal van miljonair Philippe Pozzo di Borgo. De jonge Driss (de heerlijke Omar Sy) komt net uit de gevangenis en gaat aan de slag als persoonlijke verzorger van de aan een rolstoel gekluisterde Philippe (François Cluzet). Eén van de grootste Franse filmsuccessen van de laatste decennia.

Om 21.30 op Eén

Braveheart Beeld rv

‘PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL’

Ah, die onschuldige tijd toen we Johnny Depp nog leuk konden vinden zonder gêne en de ‘Pirates’-franchise fris aanvoelde! Dit eerste deel blijft een amusante blockbuster, met leuke oneliners en fantasierijke sets die nog níét verzopen in de CGI.

Om 21.40 op VTM

‘BRAVEHEART’

Het twijfelachtige Schotse accent van Mel Gibson en de lachwekkende historische fouten (de Battle of Sterling Bridge, heden zonder brug!) maken deel uit van de filmgeschiedenis. Maar probeer maar eens te ontkennen dat dit een enorm onderhoudend historisch epos is, met culot geregisseerd door Mad Mel zelve.

Om 20.25 op VTM3