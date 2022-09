Lang geleden dat we nog zoveel vuile praat in één film hoorden, maar de kut- en luljokes in ‘Superbad’ zijn wel gesofisticeerder dan verwacht

Vanavond kan u op VTM 3 kijken naar ‘Superbad’, een komedie van schrijver-regisseur Judd Apatow, tevens verantwoordelijk voor ‘Knocked Up’ en ‘The 40 Year Old Virgin’. Lees hier onze oorspronkelijke recensie.

Apatow liet de regie dit keer vriendelijk aan Greg Mottola (geen bekende naam, maar nu hij de volgende film van Steve Carell gaat doen liefdevol in de groep opgenomen) en het script is van 'Knocked up'-krullemans Seth Rogen en zijn buddy Adam Goldberg, maar voor het overige zijn alle vertrouwde ingrediënten aanwezig: een niet overdreven sympathieke en toch aandoenlijke loser als hoofdpersonage, een hit & miss-spervuur van soms derdegraads aangebrande jokes, en een onderhuids sérieux dat op de meest onverwachte momenten door alle lolbroekerij prikt.

In 'Superbad', de titel verwijst naar de met hete seventiesfunk en -soul volgestouwde soundtrack, maken we kennis met Seth, een non-stop op luide toon obsceniteiten spuiende dikkerd die slechts één doel heeft: in de laatste weken van zijn middelbareschooltijd van de grond raken. Een noodzaak waarvan hij ook zijn beste vriend Evan (Michael Cera, de slungel die in het bejubelde 'Juno' Ellen Page bezwangert) probeert te overtuigen. Het feestje van Seths droomdate Jules lijkt daarvoor de ideale kans. Helaas heeft Seth in zijn overmoed beloofd voor de nodige alcohol te zorgen, een operatie waarvoor de hulp wordt ingeschakeld van hun nog nerdier vriend Fogell (de letterlijk recht van de schoolbanken geplukte debutant Christopher Mintz Plasse) en zijn nagemaakte identiteitskaart, en die dus wel spectaculair fout moet lopen.

Ook al moet het geleden zijn van 'Team America' dat we nog zoveel vuile praat in één film hoorden, met teensploitation à la 'American Pie' heeft 'Superbad' weinig uitstaans: daarvoor zijn de kut- en luljokes toch iets te - we vonden niet meteen een beter woord - gesofisticeerd, de vaak geïmproviseerde dialogen te scherp (je kan je voorstellen dat tieners in volle bronsttijd echt in dit jargon converseren), is de cast te fantastisch en zitten er - dat zullen sommige fans van het genre dan weer minder vinden - veel te weinig blote tieten in.

Rogen toont zich bovendien, als één helft van het mafste duo cops dat we in tijden hebben gezien, andermaal één van de geestigste komieken van het moment. Laat de volgende portie onnozelheden maar komen!