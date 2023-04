Leïla: ‘Als ik hetero was, had ik honderd procent een crush op Toos gehad’

Rake klappen in de vierde aflevering van ‘De mol’ (★★★½☆) : één voor de Amerikaanse koter die het gore lef had om Rambo Ruben voor de voeten te lopen, maar een nog veel pijnlijkere bons kreeg Leïla te verduren. Nadat ze barmhartig de Paasherrijzenis van Commy verwerkelijkte, werd ze luttele minuten later zelf genadeloos aan het kruis genageld.

HUMO Spijt van je loyaliteit aan Commy?

LEÏLA «Het was doodjammer natuurlijk, maar ik zou het zo opnieuw doen. Ik kon er gewoonweg niet tegen om mijn vriendin in die benarde positie te zien. Al mijn hele leven ben ik een héél trouw persoon en ik wist op voorhand dat het me wel eens fataal kon worden in dit spel. Maar goed, was ik er deze aflevering niet uit, dan was de eliminatie volgende week mijn doodsteek geweest. Ik had het gewoon fout, terwijl ik er héél zeker van was. De mol heeft zijn werk dus gedaan.»

HUMO Je was nochtans zelf ook geen belabberde manipulator, leerde we uit de traagste autorit ooit.

LEÏLA «Een wonderlijke race tegen Ruben! Ik heb nog nooit zo traag gereden, óf zo hard gelachen. Mijn vertragingstactieken waren daardoor ook noodzakelijker dan verwacht: als ik niet de bosjes was gaan plassen, had ik het waarschijnlijk in mijn broek gedaan van het gieren (lacht).»

HUMO Al dat lachen is niet slecht voor de groepssfeer waarschijnlijk.

LEÏLA «Ze veroverden stuk voor stuk een plekje in mijn hart. Ik voelde me zo op mijn gemak bij sisterhood Commy en Samya, ik denk dat ze na die paar dagen alles van mijn leven al wisten. Lieselot is een gedroomde schoonzus, Conny was ons ‘moeke’ en als ik hetero was geweest, had ik honderd procent een crush op Toos gehad (lacht).

»Zeker Matteo blew my mind. Na een fractie van een seconde was ik al vergeten dat hij een mega-BV is. We hebben die eerste dagen keihard gelachen samen, al wacht ik nog altijd op die herkansing Vier op een rij. Ik kan namelijk niet zo goed tegen mijn verlies, maar dat is oké, hij ook niet hoor (lacht).»

HUMO Het internet daarentegen was niet zo mild voor alle kandidaten.

LEÏLA «Ik heb een aantal reacties over Lancelot gelezen, superjammer dat mensen zo’n dingen schrijven. Kijkers vergeten vaak dat je op televisie maar een klein stukje van iemands persoonlijkheid voorgeschoteld krijgt. Ik had het geluk om Lancelot écht te leren kennen, als de behulpzame en lieve jongen die hij is. Hij gaf me het gevoel dat ik altijd bij hem terecht kon. Ik heb niets dan lovende woorden voor hem!»

Beeld sbs

HUMO Het is de vloek van elk viraal programma.

LEÏLA «Het leeft inderdaad keihard bij alle Vlamingen. Ik werk in Brussel en voor mijn Nederlandstalige collega’s was het echt een big deal! Ze waren superfier op me en vroegen me elke maandag uit over mijn avonturen. Mijn Franstalige collega’s kon het dan weer geen bal schelen (lacht).»

HUMO Je groeide zelf op in Wallonië, was dat een extra obstakel?

LEÏLA «Mijn kennis over de Vlaamse cultuur is vrij gelimiteerd, dus ik heb me Trivial Pursuit aangeschaft en daaruit alle vragen die ook maar iets met Vlaanderen te maken hadden vanbuiten geleerd. Er zat zelfs een stapel vragen in mijn valies! Jammer genoeg heeft het me welgeteld núl keer geholpen. Wie had nu gedacht dat Gilles De Coster nooit ging vragen naar de eerste letterzetter van ‘Rad van fortuin’ (lacht)?»

HUMO Onvergeeflijk! Sta me toe, wie was de eerste letterzetter van ‘Rad van fortuin’?

LEÏLA «Aurore Dobbelaere! Ik wist dat het ooit van pas ging komen (lacht).»