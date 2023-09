Lekker thuis bij Little Simz: ‘Een shithole zonder kansen’

Wanneer het vijfde en laatste seizoen van ‘Top Boy’ op Netflix verschijnt, valt na twaalf jaar en 32 afleveringen het doek over de Britse serie. Maar bijna was de teller op acht afleveringen blijven steken, want in 2013 trok Channel4 er de stekker uit, nadat de kijkcijfers van de eerste twee seizoenen waren tegengevallen.

Gelukkig was de Canadese rapper Drake een grote fan: hij kocht de rechten op de serie over en klopte aan bij Netflix, dat ‘Top Boy’ in 2019 nieuw leven inblies en drie extra seizoenen bestelde. De revival betekende ook het acteerdebuut van Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo (27), beter bekend als rapster Little Simz, die de alleenstaande en ambitieuze moeder Shelley speelt.

LITTLE SIMZ «Ik zat nog op school toen de serie uitkwam, en elke aflevering werd druk besproken op de speelplaats. Het was de eerste reeks waarbij we het gevoel hadden dat we onze eigen leefwereld konden zien.»

– ‘Top Boy’ speelt zich af in Hackney, een door drugs en misdaad geteisterde buitenwijk van Londen. Jij bent niet ver daarvandaan opgegroeid.

LITTLE SIMZ «Daarom voelde de serie zo echt aan. Van elk verhaal dat in ‘Top Boy’ wordt verteld, heb ik in mijn leven wel één of andere variant meegemaakt. Ik ken ook heel wat vrouwen die in dezelfde situatie zitten als mijn personage. Tegelijk ben ik dankzij de reeks die plek met andere ogen gaan bekijken. We hadden altijd het gevoel dat onze wijk niets voorstelde: het was een shithole zonder kansen. Maar dat er een serie werd opgenomen, maakte de inwoners trots. Tot op het einde, trouwens. Telkens als de crew zijn tenten opsloeg in Hackney, hoorde je mensen zeggen: ‘‘Top Boy’ is back!’ (lacht)»

– De reeks was niet alleen voor jou je debuut als actrice, ook veel anderen hadden nauwelijks ervaring.

LITTLE SIMZ «‘Top Boy’ was uitzonderlijk: de makers keken niet naar je curriculum en of je wel op de juiste acteerschool had gezeten. Ze zochten gewoon talent en wilden dat we echtheid uitstraalden. Ze hebben veel mensen kansen gegeven die die anders niet hadden gekregen.»

– Hoe waren de opnames voor het laatste seizoen?

LITTLE SIMZ «Dubbel. Het was pijnlijk om iets te moeten loslaten dat zo’n groot deel van mijn leven heeft beheerst en waarin ik mijn persoonlijkheid kon ontplooien. Ik heb op de set erg veel geleerd over mezelf en over acteren. Het verhaal van Shelley wordt ook op een passende manier afgerond. Meer wil ik er niet over vertellen, want ik haat spoilers.»

– Had je veel contact met Drake?

LITTLE SIMZ «Nee. Hij is wel een paar keer komen kijken, maar meestal hield hij zich op de achtergrond. Ik herinner me vooral de eerste keer, toen hij mee aan tafel zat terwijl de acteurs de scenario’s van de nieuwe afleveringen doornamen. Ik verwachtte dat hij achteraf allerlei opmerkingen zou geven of dingen zou veranderen, maar hij zei: ‘Er is een reden waarom ik zoveel van ‘Top Boy’ hou en ik wil dat jullie hetzelfde doen als vroeger. Mijn taak is gewoon om ervoor te zorgen dat meer mensen de reeks leren kennen.’»

‘Top Boy – seizoen 5'

Vanaf 7 september op Netflix