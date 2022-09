Lenny Henry: ‘Te veel mensen van kleur in ‘Lord of the Rings’? Wat een belachelijke opmerking over een wereld waarin pratende bomen en elfen rondlopen’

Na Netflix (‘The Sandman’) en HBOMax (‘House of the Dragon’) brengt nu ook Prime Video zijn fantasykanon voor het najaar in stelling, al kun je in het geval van ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ beter meteen van een heel bataljon spreken. Amazon-baas Jeff Bezos telde bijna een half miljard dollar neer voor het eerste seizoen van de reeks naar het werk van J.R.R. Tolkien en hoopt met ‘The Rings of Power’ de streamingdienst van zijn bedrijf definitief op de kaart te zetten.

Geld voor grote namen in de cast was er blijkbaar niet meer over: onder de acteurs en actrices is de Britse komiek Lenny Henry de enige die een belletje doet rinkelen. Hij speelt Sadoc Burrows, een Harfoot, één van de vele volkeren in het Midden-Aarde van Tolkien van wie de omzwervingen in ‘The Rings of Power’ worden gevolgd.

LENNY HENRY «‘The Rings of Power’ is een prequel die zich afspeelt duizenden jaren vóór de gebeurtenissen uit ‘The Lord of the Rings’, en die dus de voorgeschiedenis van de Gouw en de rest van Tolkiens wereld laat zien. De Harfoots zijn een soort Hobbits die een nomadisch leven leiden, rondreizend in grote voertuigen op houten wielen op zoek naar goed weer en vruchtbare grond. Ze hebben in de serie ongeveer dezelfde rol als Frodo en co. in de films: ze zorgen voor komische momenten maar zijn, als het erop aankomt, ook erg moedig.»

– Je had een rolletje in ‘Harry Potter: The Prisoner of Azkaban’ en je bent straks ook te zien op Netflix in ‘The Witcher: Blood Origin’. Ik veronderstel dat je wel van fantasy houdt?

HENRY «Absoluut, en voor fantasyfans is er natuurlijk niets belangrijkers dan ‘The Lord of the Rings’. En dit is dan ook nog eens de grootste tv-serie die ooit is gemaakt, als je kijkt naar het budget en het aantal medewerkers. Op de set liepen letterlijk honderd mensen rond die in de gaten moesten houden of ik en de andere acteurs er wel helemaal uitzagen zoals het moest. Onwerkelijk.»

– Toen de trailer enkele maanden geleden werd gelanceerd, waren er fans die vonden dat er te veel gekleurde acteurs in de reeks te zien zijn en dat alles te ‘woke’ is.

HENRY «Nog los van hoe belachelijk zo’n opmerking is over een wereld waarin pratende bomen en elfen rondlopen, is onze aanpak ook in lijn met wat Tolkien schreef: hij noemde de Harfoots namelijk ‘donkerder van kleur’. Ik ben in ieder geval erg blij dat ik mee de bakens een eindje kan verzetten en een belangrijk personage kan spelen in een wereld waarin voordien weinig gekleurde mensen te zien waren. En ik niet alleen, we zijn met velen erg zichtbaar. Veel kinderen van kleur gaan zich dus eindelijk kunnen spiegelen aan een fantasyreeks, wat voor mij belangrijker is dan het succes van ‘The Rings of Power’.»

Vanaf 2 september op Prime Video