Lenny Van Wesemael: ‘In ‘Assisen’ ben je als kijker zélf de jury in een moordproces en beslis je hoe het afloopt’

Choreograaf Samuel (Geert Van Rampelberg) wordt vermoord in de straten van Antwerpen. Zijn maîtresse, de ballerina Eveline (Violet Braeckman), zit naast zijn lijk geknield, met bloed aan haar handen en huidschilfers onder haar vingernagels. Maar heeft zij haar geliefde echt om het leven gebracht? Dat is aan u, de kijker, om te beslissen, in de interactieve rechtbankreeks ‘Assisen’ van scenariste en coregisseur Lenny Van Wesemael (‘Café Derby’, ‘LEEF’).

LENNY VAN WESEMAEL «In ‘Assisen’ is de kijker de jury in een moordproces. De eerste zes afleveringen tonen de rechtszaak, waarin Evelines advocaat haar zo goed mogelijk verdedigt. Dan is het aan de kijker om te stemmen: is ze schuldig of onschuldig? De zevende aflevering toont de gevolgen van de beslissing. In de achtste en laatste aflevering ontdek je of het vonnis klopte. Misschien heeft de kijker een onschuldige naar de gevangenis gestuurd, of net een moordenaar op vrije voeten gelaten.»

HUMO ‘Assisen’ begon als een theaterstuk, werd tijdens de lockdown een onlinevoorstelling en is nu een serie. Hoe is de reeks op je pad gekomen?

VAN WESEMAEL «James Cooke heeft het concept voor het theaterstuk bedacht en hij stond op een dag aan mijn deur met het voorstel om er een serie van te maken. Alleen het scenario moest nog geschreven worden (lacht). We kozen voor de balletwereld als achtergrond, omdat er zoveel tragiek in schuilt. Als ballerina moet je je jonge jaren aan de dans wijden, om dan te worden afgeschreven tegen je 35ste. Eveline maakt dat mee: ze was lang de prima ballerina van de charmante en dominante Samuel, maar nu ze wat ouder wordt, schuift die haar aan de kant voor een jongere danseres. Ze heeft dus een motief om hem te vermoorden.»

Lenny Van Wesemael Beeld ID/Patrick De Roo

HUMO ‘Black Mirror’ pakte in 2018 uit met een interactieve film: ‘Bandersnatch’ op Netflix. Heb je die bestudeerd?

VAN WESEMAEL «We hebben die film bekeken, maar we hebben ons er niet op gebaseerd. ‘Assisen’ is in de eerste plaats een fictiereeks, die je ook los van die interactieve component kunt bekijken. Karakterstudies en menselijke verhalen, daar draait het om.

»Het is wel boeiend om een tv-programma interactief te maken. In dit streamingtijdperk zijn we het gewoon om te bingewatchen en uitgesteld te kijken. Maar ‘Assisen’ is net gemaakt om live te volgen, zodat je de volgende dag kunt discussiëren met vrienden en collega’s. Op onze website hetverdict.be kunnen speurneuzen hun theorieën delen, zoals bij ‘De mol’. Het lijkt me leuk om nog eens een hele week lang te verlángen naar een nieuwe aflevering.»

HUMO Rest nog de laatste vraag: heeft Eveline de moord gepleegd?

VAN WESEMAEL «Dat verklap ik zelfs niet aan mijn zoon, terwijl hij me de oren van het hoofd zaagt, laat staan dat ik het aan jouw neus hang (lacht). De cast van ‘Assisen’ weet trouwens ook niet hoe de vork aan de steel zit, want we hebben twee verschillende eindes opgenomen. Het enige wat ik kan meegeven, is dat de moordzaak niet zo simpel is als ze lijkt. Of net wel?»

Assisen

Play4, woensdag 8 februari, 21.00