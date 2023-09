Leopold had in ‘Interview met de geschiedenis’ meer weg van Bruno Van den Broecke dan we ons herinneren

Er was iets merkwaardigs aan de hand in ‘Interview met de geschiedenis’. In dat programma, een historisch retrospectief, loopt Arnout Hauben zomaar aan bij een lid van ons vorstenhuis, om dat gekroonde hoofd terstond aan een vraaggesprek te onderwerpen. Dat zijn interviewees al lang aan gene zijde verblijven, deert Hauben niet, want in de eerste aflevering zagen we hem zomaar, zonder verdere details betreffende de makelij van de tijdmachine die daarbij aan te pas was gekomen, plaatsnemen tegenover Leopold I, de allereerste koning der Belgen.

Leopold, een kennelijke droeftoeter, had meer weg van Bruno Van den Broecke dan ik me herinner van de barse staatsieportretten, maar in overeenstemming met het protocol zeg je zoiets natuurlijk niet tegen een staatshoofd. Daarbij is immers nederigheid geboden, en dus stelde Hauben zich voor aan Leopold als een gewone, simpele reporter. Ik moest denken aan de genaamde Kulderzipken, een eenvoudige boerenjongen, en aan hoe die zich gebruikelijk identificeerde tegenover derden. Ik zou nog vaker aan Hugo Matthysen denken in dit programma, meer bepaald aan het ontzag en de komische eerbied van Bart Peeters, toen die op voorspraak van Matthysen enkele vragen mocht richten tot Sinterklaas dik dertig jaar geleden. Voor het eerst kon ik niet met zekerheid zeggen of Hauben nu buitengewoon in z’n nopjes was, of dat zijn blakende luim dan toch eindelijk ten dele was omgeslagen in ironie. Het moest er ooit van komen, maar dat Hauben de absurditeit van de onderhavige situatie zelf ook onderkende, viel me mee.

Dit programma had mogelijk ook gekund zonder gekostumeerd interview, al zal ik niet beweren dat de inclusie ervan geheel overbodig was. Over die schijnbare tegenstelling zou ik nog uren kunnen uitweiden, maar we moeten hollen. Omdat Hauben benevens enquêteur des konings ook nog ‘s lands meest vooraanstaand propagandist is van al wat naar padvinderij ruikt, trok hij namelijk alweer de hort op. Opgaand in de hem kenschetsende geestdrift, zijn inhuizige geschiedenisleraar is vastbenoemd, kon de camera hem soms nauwelijks bijbenen. Zoals in de duinen van De Panne, waar Leopold I ooit zijn eerste voet plantte op Belgisch grondgebied. Kort daarvoor was Hauben zelfs op bezoek geweest bij een nog levende Van Saxen-Coburg: in het Duitse Coburg, waar de dynastie hun merknaam aan te danken heeft, mocht hij even in de voortreffelijkheid verkeren van Hubertus, de huidige prins van Saxen-Coburg en Gotha. Hij kende onze koning Filip een beetje, zei Hubertus, waarop ik dan weer ineens moest denken aan Pete Best, beter bekend als de Beatle die uit de boot viel.

Interview met de geschiedenis: het Belgische koningshuis Beeld vrt

In Londen wou Hauben per se een duo podcastmakers ontmoeten die zich, net zoals hijzelf, in aanwezigheid van een microfoon drukker maakten dan nodig over een koningshuis. In hun geval de Windsors. Tegen de achtergrond van die ontmoeting vond een viering plaats: het 70-jarige jubelfeest van de Queen, een heuglijke gebeurtenis die intussen qua relevantie sterk ingehaald is door haar eigen belangwekkende aflijvigheid. Door dat detail voelde ‘Interview met de geschiedenis’ plots een tikje gedateerd aan, waarop ik me afvroeg of het hele item niet beter gesneuveld was in een montagecel. Tenzij het natuurlijk beoogd was als tijdstempel, het bewijs dat ‘Interview met de geschiedenis’ al in de stellingen stond toen ‘Het verhaal van Vlaanderen’ nog op antenne moest, opdat je niet zou denken dat je te maken had met een unitair antwoord op die identitair getinte succesreeks. Stel je voor.