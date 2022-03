Lewis Hamilton en co. zijn niet alleen op het circuit overijverige haantjes

Het Formule 1-seizoen van 2021 was, met de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, een van de spannendste en meest besproken van de afgelopen jaren. Niet zo vreemd dus dat het nieuwe vierde seizoen van docusoap ‘Drive to survive’, die een blik achter de schermen van het F1-circus werpt, in pole position staat.

Ook nieuw en populair: ‘The Adam Project’, een sciencefictionfilm die gericht is op een jonger publiek over een gevechtspiloot (Ryan Reynolds) die door de tijd reist en na een crashlanding in 2022 samen met zijn jongere zelf de planeet moet redden. En de true crime-serie ‘Bad Vegan’, waarin de eigenares van enkele succesvolle veganistische restaurants in New York geld begint de verduisteren om haar hond het eeuwige leven te schenken. Jawel, dat hebt u goed gelezen.

De andere nieuwkomers in de top 10 zijn al minstens enkele jaren oud: in de Britse historische dramaserie ‘Taboo’ uit 2017 speelt Tom Hardy een diamantsmokkelaar die fortuin zoekt in het Londen van begin 19e eeuw, in de blockbuster ‘Skyscraper' (2018) moet The Rock met behulp van zijn houten been zijn gezin uit een brandende wolkenkrabber redden en in de horrorfilm ‘The First Purge' (2018) - paradoxaal genoeg het vierde deel in de succesvolle ‘Purge’-reeks - komen we te weten hoe en waar de jaarlijkse zuiveringsnacht is ontstaan.

De Netflix-top 10 van vrijdag 18 maart

1 ‘Drive to survive’ - seizoen 4

2 ‘The Adam Project’

3 ‘Pieces of her' (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

4 ‘Taboo’ - seizoen 1

5 ‘Skyscraper’ (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

6 ‘Inventing Anna’ (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

7 ‘Vikings: Valhalla’ (lees hier onze ★★1/2☆☆-recensie)

8 ‘The First Purge’ (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

9 ‘Snowpiercer' - seizoen 3

10 ‘Bad Vegan’