Liefde op wieltjes met Frances Lefebure: ‘Wanneer vertel je je date over je rolstoel?’

Leuke verrassing bij de aankondiging van het tweede seizoen van ‘Cupido ofzo’: dit jaar is het Frances Lefebure die, samen met Ruth Beeckmans, op zoek gaat naar de perfecte match voor mensen met een beperking.

FRANCES LEFEBURE «Het was zó tof. Ik was grote fan van het eerste seizoen – koppelprogramma’s zijn zo’n beetje mijn business – dus toen ze me vroegen of ik dit programma wilde presenteren, was ik uiteraard méga-enthousiast.»

HUMO In ‘Hotel Römantiek’ koppelde je senioren, deze keer mensen met een beperking. Een groot verschil?

LEFEBURE «Op zich niet. Ieder van ons is op zoek naar de liefde en naar iemand om zich aan te warmen, of je nu jong of oud bent, of leeft met een beperking.

»Het verschil is natuurlijk wel dat we in ‘Hotel Römantiek’ een groep samenbrachten in de hoop dat er vanzelf dingen zouden ontstaan, terwijl we in ‘Cupido ofzo’ zélf mensen koppelen. In die zin is onze verantwoordelijkheid groter. We wilden vooral ook dat mensen op hun gemak waren, want daten is toch een beetje awkward, veel meer dan reizen in groep.»

HUMO De eerste editie, toen Karen Damen nog aan de zijde van Ruth Beeckmans stond, was een succes: vijf van de acht gekoppelde duo’s begonnen een relatie.

LEFEBURE «Hoeveel koppeltjes er dit jaar zijn, ga ik natuurlijk nog niet verklappen. Sowieso meet ik het succes van het programma daar ook niet aan af: ik vind het belangrijker dat de kandidaten meer zelfvertrouwen gekregen hebben. Als het nu niet gelukt is, zal hen dat helpen om in de toekomst te daten. In die zin durf ik nu al opnieuw van een succes te spreken: ik weet dat alle kandidaten erbij gewonnen hebben.

»Ik ben er wel van geschrokken hoe moeilijk het voor mensen met een beperking is om te daten. Dat is sowieso al niet simpel, met het hele online gebeuren dat de laatste jaren bij daten is komen kijken, laat staan dat je een beperking hebt die je sociale leven belemmert.

»Ik sprak erover met één van de kandidaten uit ‘Cupido ofzo’. Zij ziet er op foto heel gewoon uit, en ze raakt online makkelijk met mensen in gesprek. Maar hoe goed het ook klikt, ze haken élke keer af wanneer ze over haar rolstoel vertelt. Hoe pijnlijk moet dat zijn? Het is ook zo’n moeilijk gegeven: wanneer begin je daarover, wanneer vertel je iemand die je net hebt leren kennen dat je een beperking hebt? Het toont aan hoe nuttig dit programma is. Ik heb er een superwarm gevoel aan overgehouden, dat meen ik echt.»

HUMO Ook bij jou heeft Cupido raak geschoten: je trouwde de voorbije zomer in alle stilte met acteur Boris Van Severen, bekend van onder meer ‘GR5’.

LEFEBURE «We zijn heel hard aan het genieten. Het ging ervoor al goed met ons, maar trouwen heeft toch nog iets extra. Ik vind het zo leuk om te kunnen zeggen: ‘Da’s mijne man.’ Onnozel misschien, maar mij maakt dat gelukkig.»

Cupido ofzo

VTM, woensdag 17 november, 21.45