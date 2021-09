Liesbet Stevens na de 17de vrouwenmoord: ‘Als zijn vrouw niet wil blijven, moet de man dat aanvaarden’

Er zijn dit jaar al zeventien vrouwen vermoord bij partnergeweld in ons land. Eén van hen is Nathalie Maillet (rechts), de directrice van Spa-Francorchamps, die met haar partner Ann Lawrence Durviaux (links), werd omgebracht door haar man. Het sein voor ‘Pano’ om de eerste reportage van het nieuwe seizoen aan het fenomeen van femicide te wijden.

LIESBET STEVENS (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) «Wat me opviel bij de moord op het lesbische koppel, was de stereotiepe opvatting die nog steeds leeft: als een man zijn vrouw verliest, dan lijkt hij zich het recht te mogen toe-eigenen ervoor te zorgen dat ze met niemand anders een relatie heeft. Heel bezitterig en patriarchaal, maar zo denken veel mensen nog. Niet zo heel lang geleden was het strafrecht ook vergoelijkend als je je partner met een ander betrapte en je in een vlaag van zinsverbijstering naar een wapen greep. Dat moet eruit. Als iemand niet bij je wil blijven, moet jij dat aanvaarden. Nog te vaak wordt gedacht: het is toch logisch dat een man afziet van zo’n breuk en haar gaat stalken? Nee, dat is níét logisch. En als je dat in je omgeving ziet, moet je die man daarop aanspreken.»

Professor Liesbet Stevens Beeld Marco Mertens

HUMO Een femicide komt volgens u zelden uit de lucht vallen.

STEVENS «Heel vaak zijn er al signalen gegeven aan politie en justitie dat partnergeweld fout kan aflopen. We moeten daar systematischer op reageren. Politie en justitie hechten er al veel meer belang aan dan vroeger, maar toch slagen we er niet in om een dodelijke afloop te vermijden.»

HUMO Elk jaar zijn er zo’n veertigduizend meldingen van partnergeweld in ons land. Hoe valt te voorspellen welke incidenten ooit fataal zullen eindigen?

STEVENS «Ik pleit voor een betere registratie van alles wat met partnergeweld te maken heeft. Die zeventien gevallen van femicide in 2021 zijn voor alle duidelijkheid geen officieel cijfer. De blog stopfeminicide.blogspot.com baseert dat op krantenberichten. Het is toch veelzeggend dat die telling in ons land niet door officiële instanties gebeurt, maar door vrijwilligers. Meten is weten, werd mij geleerd. Pas als we betrouwbare cijfers hebben, kunnen we de volgende stap zetten: kijken waar het fout loopt.

»In Groot-Brittannië gaan politie en hulpverleners na elke femicide samenzitten om een analyse te maken: wat hadden we anders kunnen doen? Ze willen niet met een beschuldigende vinger wijzen, maar ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Ook daar is onlangs een systeem geïntroduceerd dat je toelaat om, als je een nieuwe relatie aanknoopt, informatie te krijgen over het gewelddadige verleden van je partner. Ik zeg niet dat we dat hier moeten invoeren, maar misschien kunnen we er wel iets uit leren. We mogen nooit denken: 25 vrouwenmoorden per jaar zijn een realiteit waarmee we moeten leren leven. Ik weet ook niet of we dat cijfer ooit tot nul kunnen herleiden, maar het moet wel ons streefdoel zijn.»

