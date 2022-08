Liesl werd zwaar ziek na een borstvergroting: ‘Met grotere borsten zou ik gelukkiger zijn, dacht ik’

‘Daar is aan gewerkt’: die conclusie is steeds vaker onvermijdelijk bij het zien van bekende koppen op tv, en ook niet op tv verschijnende mensen gaan sneller onder het mes in de hoop er mooier van te worden. ‘Chasing Beauty: perfectie te koop?’ volgt een aantal van hen, maar nét als u tijdens het kijken denkt dat de wereld om zeep is, is daar het naturel gezicht van Liesl Kerkhofs (29). Zij werd zwaar ziek na een borstvergroting en zweert sindsdien iedere vorm van plastische chirurgie af.

LIESL KERKHOFS «Ik ben altijd onzeker geweest over mijn uiterlijk, vooral over mijn kleine borsten. Op mijn 16de nam ik me voor: als ik er op mijn 25ste nog mee zit, laat ik er iets aan doen. Met grotere borsten zou ik gelukkiger zijn, dacht ik.

»Na de borstvergroting voelde ik me aanvankelijk ook heel goed, mijn zelfvertrouwen schoot omhoog. Maar al snel kwamen de klachten. Ik kwam zonder verklaring 12 kilo bij, had pijnlijke gewrichten, ik sliep slecht, voelde me gespannen, was oververmoeid. Ik was mezelf niet meer.»

HUMO Legde je de link met je borstimplantaten?

KERKHOFS «Het leek de chirurg hoogst onwaarschijnlijk dat mijn klachten daar iets mee te maken hadden. Maar toen hoorde ik op TikTok een vrouw praten over breast implant illness. Ik herkende me in wat ze zei maar stuitte overal op ongeloof. Tot ik in een Facebookgroep belandde met meer dan 170.000 vrouwen die allemaal aan breast implant illness leden. De verhalen waren zo herkenbaar. En allemaal hadden ze één advies voor me: haal die implantaten eruit.

»In Amerika worden ieder jaar honderdduizenden explantaties uitgevoerd, waarbij implantaten weer worden weggehaald, telkens omdat vrouwen er ziek van worden. Ik viel van mijn stoel toen ik dat las.»

HUMO Wat is breast implant illness eigenlijk?

KERKHOFS «Implantaten zijn gemaakt van siliconen. Ooit werden die los ingespoten, daar werden al in de jaren 60 vrouwen ziek van. Later werden ze in een omhulsel geplaatst, toen kwamen al die problemen met lekkages. Dat komt intussen nog maar zelden voor, maar het probleem is dat implantaten ‘zweten’, waardoor er toch druppeltjes siliconen in je lichaam belanden.

»Mijn implantaten zijn in april verwijderd. Na enig protest van de arts: hij stelde zelfs voor om eerst een ander merk van implantaten te proberen. Ik wilde er niet van weten. Toen ik uit narcose kwam, voelde ik me meteen beter.»

HUMO In de reeks praat je met Jelena, die ook aan breast implant illness lijdt. Ze zegt dat ze je bewondert omdat je gezondheid boven schoonheid plaatst, en dat ze zelf zover nog niet is.

KERKHOFS «Erg, hè. Er komt ook een moeder aan het woord wier dochter is overleden aan de gevolgen van een brazilian butt lift, een ingreep waardoor je billen voller worden. Ik was in shock toen ik dat hoorde. De maatschappij creëert een ideaalbeeld, de Kardashians zijn de norm en heel veel mensen willen daar het koste wat het kost aan beantwoorden.

»Ik hoop met mijn verhaal mensen bewust te maken van de risico’s, want daar wordt veel te weinig over gesproken. Het is een goed draaiende business: blijkbaar wil niemand die kapotmaken.»

Chasing Beauty: perfectie te koop?

Vanaf 12 augustus op Streamz