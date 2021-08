Lieven Scheire raakt niet clean: ‘Weetjes zijn erg verslavend’

Googleman, ben je daar? Voor het eerst sinds 2014 verblijdt Lieven Scheire Vlaanderen nog eens met frappante weetjes, vermakelijke proeven en geestige panelleden in een nieuw seizoen van ‘Scheire en de schepping’.

HUMO Welkom terug!

LIEVEN SCHEIRE «Bedankt! Het was eigenlijk niet gepland: ik had voor 2021 een zaaltournee in mijn agenda staan. Dat was natuurlijk buiten corona gerekend. Toen Woestijnvis me benaderde voor een nieuw seizoen, leek me dat ideaal lockdownvertier.»

HUMO Heb je de show de afgelopen jaren gemist?

SCHEIRE «Ik was na drie seizoenen gestopt om ruimte te maken voor iets anders. Geen spijt van, maar tegelijk besef ik dat ‘Scheire en de schepping’ het tv-format is dat mij het best ligt. Ik kreeg ook vaak de vraag of de show niet zou terugkomen. Het eerste seizoen staat op Streamz, en heel wat afleveringen zijn terug te vinden op YouTube, en blijkbaar slaan die aan tijdens de blok, als pauzemoment. Dat is fijn, maar het bezorgde me ook faalangst, want ik vreesde het bekende het-is-toch-niet-meer-zoals-vroegergevoel.»

HUMO En is dit vierde seizoen nog zoals vroeger?

SCHEIRE «Eigenlijk wel. We hebben enkele nieuwe rubrieken bedacht, maar die vielen tijdens de cafétesten tegen. Na een tijdje dachten we: waarom vernieuwen als het oude nog werkt? Verwacht dus de vertrouwde mix van wetenschappelijke feiten, onnozele filmpjes en nutteloze uitvindingen, zoals een zwevende stoel of een zoutgeweer, bedoeld om muggen af te knallen. Het panel doet natuurlijk de helft van het werk. De usual suspects duiken op: Jelle De Beule, Henk Rijckaert, Liesa Naert. Maar ook de nieuwkomers schitteren, zo blijkt Jennifer Heylen geboren voor deze show.»

HUMO De anonieme en alziende entiteit Googleman keert ook terug. Dezelfde als zeven jaar geleden?

SCHEIRE «Jazeker, al weet het grote publiek nog steeds niet wie achter Googleman schuilgaat. Ik zag enkele namen op het internet circuleren: allemaal verkeerd. Een tipje van de sluier: Googleman is een duo, slechts één van hen neemt de stem voor zijn rekening.

»Onze huismuzikant Stijn Cole zag de reboot ook zitten, al had hij één voorwaarde: een nieuw kostuum. We hebben hem in een flamboyant luitenantpak gestoken.»

HUMO Hield je de afgelopen jaren weetjes en rariteiten bij?

SCHEIRE «Vrij intensief zelfs. Ik heb ook mijn maandelijkse podcast ‘Nerdland’, waarin ik de wetenschappelijke actualiteit bespreek: een goudmijn aan weetjes, die steevast in een speciaal mapje op mijn computer belanden.»

HUMO Belaag je ook familie en vrienden constant met trivia?

SCHEIRE «Ik probeer dat te beperken tot de gepaste momenten. Maar ja, ik ben een anekdoteman. Ik leg vooral graag uit hoe iets werkt. Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen blij zullen zijn dat ik mijn verhalen opnieuw op de televisie kwijt kan.»

HUMO Verbaas ons eens met een bijzonder wist-je-datje.

SCHEIRE «Wel, wist je dat een beet van een kogelmier extreem pijnlijk is, véél erger dan een wespenbeet? In bepaalde stammen in het Amazonewoud worden die beestjes gebruikt in een ontgroeningsritueel, waarbij jongeren een minuut lang een handschoen gevuld met kogelmieren moeten aanhouden. In de eerste aflevering van ‘Scheire en de schepping’ zit een clip van een man die zich door zo’n beest laat steken.»

HUMO Wat is toch zo leuk aan een goed weetje?

SCHEIRE «Het maakt dopamine vrij. Dat korte genot van de aha-erlebnis – of in de volksmond: ‘Allee jong!’ – is gewoon verslavend.»

Scheire en de schepping

Play4, dinsdag 31 augustus, 20.35