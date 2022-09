Liften door Europa met Arno the Kid: ‘De kans is groot dat ik minstens één spouwke ga leggen’

‘Klopjacht’, maar dan zonder klopjacht: in het nieuwe VTM GO-maaksel ‘Drop Off’ worden Arno the Kid en Gerben Tuerlinckx, helden van het internet, op een hen onbekende plek in Europa afgezet, vanwaaruit ze binnen de tien dagen zonder een cent op zak terug naar af moeten zien te liften. Of anders?

ARNO THE KID (haalt de schouders op) «Of anders zijn we gewoon wat langer onderweg. We krijgen ook geen prijs of zo als we het wel halen. Maar dat maakt het in mijn ogen niet minder spannend. Serieus, ik kijk hier echt next level naar uit.»

HUMO Zijn de opnames dan nog niet achter de rug?

ARNO THE KID «Nee, we moeten nog vertrekken. De beelden worden meteen na de opnames gemonteerd, om de dag erna te worden uitgezonden. Echt geen idee dus wat het gaat worden, al vind ik het sowieso al fantastisch om eens zonder vooropgezet plan te reizen, en maar te zien waar je belandt en met wie je contact krijgt. Vorig jaar heb ik dat nog al eens gedaan: voor een YouTube-filmpje ben ik toen met mijn broer (Average Rob, red.) naar Pussy gereisd, waar we bij locals die we totaal niet kenden hebben overnacht. Een onvergetelijke ervaring.»

HUMO Pussy?

ARNO THE KID «Correct. Een klein dorpje in de Savoie, midden in de bergen.»

HUMO In welk oord hoop je dit keer te belanden?

ARNO THE KID «Hopen weet ik niet, maar op één of andere manier heb ik het gevoel dat ze ons in Marokko gaan droppen.»

HUMO Volgens mijn bronnen blijven jullie in Europa.

ARNO THE KID «Echt? Wist ik niet, bedankt voor de info (grinnikt). In dat geval hoop ik op Portugal: mijn moeder woont daar, dus ’t zou tof zijn om haar eens te gaan bezoeken. Wie weet geeft ze ons wel een lift terug tot in België, haha.»

HUMO Heb je al ooit eerder gelift?

ARNO THE KID «Nee. Of misschien toch wel ooit eens, maar dat kan ik me niet meer zo goed herinneren wegens lichtjes dronken. Ik vraag me eerlijk gezegd ook hardop af of het anno 2022 nog wel zal lukken om een lift te krijgen. Zeker sinds covid nemen mensen niet zomaar een onbekende mee in hun auto, laat staan twéé onbekenden. Maar ach, het zal wel loslopen. Het enige waar ik echt tegenop zie, is de vliegreis naar onze bestemming: de kans is groot dat ik minstens één spouwke ga leggen.»

HUMO Beg your pardon?

ARNO THE KID «Dat ik ga overgeven, bedoel ik. De bedoeling is om ons geblinddoekt en met oordoppen in op een vliegtuig te zetten: echt niks voor mij.»

HUMO Dit nog: ben je ervan op de hoogte dat jouw recente Pukkelpop-filmpje over het seksleven op de festivalcamping een kleine hit is op TikTok?

ARNO THE KID «Ja, ik had het gezien. De laatste keer dat ik gecheckt heb, zat ik net onder de meest bekeken Humo-video aller tijden, eentje waarin mijn eigen broer een rondleiding op Pukkelpop geeft. Ik hoop dat ik zijn recordaantal views inmiddels verbroken heb, want Robert is een legend in de Humo-wereld – ’t zou tof zijn om in de buurt te komen van zijn legacy. Kan ik eens stoefen in zijn gezicht.»

De eerste beelden van ‘Drop Off’

Drop off

Vanaf 6 september op VTM GO