Lin-Manuel Miranda als zingende kinkajoe: ‘Daar zit een mooi lesje in’

De projecten van Lin-Manuel Miranda hebben zo de neiging steengoed te zijn: hij leverde de songs van ‘Vaiana’, schreef de musical ‘In the Heights’ – nu ook als viersterrenfilm in de bioscoop te zien – en leverde met ‘Hamilton’ één van de meest gevierde Broadwayshows van de laatste jaren af. Next up: ‘Vivo’, een mooie getekende musical op Netflix die muziek, vriendschap en de Cubaanse cultuur in de bloemetjes zet. Miranda schreef de songs en doet het stemmenwerk van Vivo, de kinkajoe in de hoofdrol.

– Een prangende vraag: wat is een kinkajoe?

LIN-MANUEL MIRANDA «Een wasbeerachtige met een grijpstaart die in Latijns-Amerika voorkomt, maar níét in Cuba. Vivo komt in Havana terecht, waar hij wordt opgevangen door de oude muzikant Andrés. Ze worden al snel een populaire act, met dagelijkse optredens op de plaza. Ze leiden een bescheiden en routineus leven en zijn daar dolgelukkig mee.

»Als er een brief arriveert van Andrés’ oude vlam, die Cuba lang geleden heeft verlaten voor haar carrière, bekent de man net voor hij sterft dat hij al die jaren geleden een lied voor haar heeft geschreven. Vivo neemt het op zich om de laatste wens van zijn oude vriend te vervullen en vertrekt met het lied naar Miami.»

– Het is dus een roadmovie?

MIRANDA «Exact. Vivo is doodsbenauwd voor verandering: een probleem natuurlijk, aangezien het leven je voortdurend verrast. Tijdens zijn trip naar Miami ontmoet hij Gabi, een dappere meid die regels zoekt louter om ze te kunnen breken. Ze zijn elkaars tegenpool, maar worden toch vrienden. Meer nog: muzikale partners. Ja, in ‘Vivo’ zitten enkele mooie lesjes verborgen.

»Vivo gaat ook door de verschillende fases van het rouwproces. Hij leert dat mensen dan wel sterven, maar de liefde en de muziek die je samen hebt gedeeld niet verdwijnen. Ik vind het mooi dat ‘Vivo’ moeilijke onderwerpen als afscheid en verlies toegankelijk weet te verpakken. Het is echt een film voor alle leeftijden. Mijn kinderen zijn alvast verkocht, méér dan bij al mijn andere projecten (lacht).»

– Hoe kwam ‘Vivo’ op jouw pad?

MIRANDA «Ik las het scenario in 2009 en het heeft me sindsdien niet losgelaten. Ik stortte me op de Cubaanse cultuur, beluisterde duizenden optredens en begon te schrijven. Ik had nog nooit een song voor een dier gepend, laat staan voor een zingende kinkajoe.

»Om zo dicht mogelijk bij de bron te blijven benaderden we Cubaanse grootheden voor het stemmenwerk. Juan de Marcos González, een lid van de Buena Vista Social Club, doet Andrés, en Gloria Estefan neemt zijn oude geliefde voor haar rekening.»

– Je staat bekend om je muziek en je theatershows. Wanneer deed film zijn intrede in je leven?

MIRANDA «Mijn grootvader had een videotheek. Ik mocht de videocassettes uit de rekken halen, waardoor ik op mijn zesde al naar horrorfilms als ‘A Nightmare on Elm Street’ zat te kijken (lacht). Mijn vader nam me mee naar elke musical in de cinema, mijn moeder had dan weer een voorkeur voor drama: hoe triester, hoe beter. Zo kom je bij mij uit: ik laat je dansen en zingen, en raak je vervolgens récht in de traanklieren.

»Mijn favoriete film is ‘Seven Samurai’ van Akira Kurosawa. Schrijf dat neer, want ik probeer zoveel mogelijk mensen te overtuigen om ook eens te kijken. Oké, hij duurt langer dan drie uur, is in het Japans en in zwart-wit. Maar het is desondanks – of net daardoor – de béste film aller tijden.»

Vivo

Nu op Netflix