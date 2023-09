Linde Merckpoel terug naar haar eerste liefde: ‘Zonder veel nadenken in het diepe springen’

Verwijder 112 en andere noodcentrales uit uw contactenlijst, vanaf heden is er voor ál uw problemen – van tapdansende bovenbuur tot pyromane onderbuur – slechts één adres: Linde Merckpoel. Met het kristalhelder getitelde radioprogramma ‘Los het op’ keert Vlaanderens vrolijkste radiostem terug naar haar eerste liefde: Studio Brussel.

HUMO Een StuBru-comeback, vier jaar na je laatste ochtendshow!

LINDE MERCKPOEL «En toch voelt het allemaal supervertrouwd aan. ‘Los het op’ wordt dan ook het soort programma waar ik van hou, vol interactie met luisteraars. Dat is Studio Brussel voor mij, hè: babbelen (lacht). Maar het blijft een nagelnieuw concept, meteen in het spitsblok, dus voor het eerst in lange tijd voel ik wel een tikkeltje gezonde spanning.»

HUMO Konden de proefafleveringen je geruststellen?

MERCKPOEL «Proefafleveringen? Daar heb ik in mijn hele radiocarrière nog nooit aan gedaan (lacht). Mijn stijl valt eerder te omschrijven als: zonder veel nadenken in het diepe springen. Oké, misschien ga ik een paar keer kopje onder, maar dat mág. Net in die momenten zit de charme van spontane radio.»

HUMO En in het nobele concept: jij gaat al onze problemen oplossen.

MERCKPOEL «Een dééltje, want StuBru-luisteraar zijn is blijkbaar geen makkelijk bestaan (lacht). Na mijn eerste oproep werd mijn inbox overspoeld: ‘Help, al mijn planten gaan dood,’ ‘Help, mijn kotgenoot is megaranzig,’ ‘Help, mijn lief komt uit West-Vlaanderen en mijn familie begrijpt hem niet.’»

HUMO Pak je ook zwaardere onderwerpen aan?

MERCKPOEL «Ik probeer te mixen. Ik vlog ook elke week voor VRT MAX over een specifiek probleem en in de eerste aflevering helpen we Lotje, die twee jaar geleden een abortus heeft ondergaan. Daar kon ze amper met iemand over praten, dus wil ze abortus bespreekbaarder maken. Een stevig onderwerp, dat resulteerde in een aflevering die vaak ontroert, maar ook doet glimlachen.»

HUMO Zijn er problemen die je uit de weg gaat?

MERCKPOEL «Ik probeer álles op te lossen, zolang het geen medische instrumenten of vluchtauto vereist (lacht). We opereren natuurlijk niet met hetzelfde budget als ‘De droomfabriek’. Iemand die een oplossing zoekt voor het fileprobleem, kan ik geen pendelhelikopter cadeau geven. We zoeken vooral naar doe-het-zelfoplossingen, in dit geval dus: ik vooraan op een fietstaxi (lacht).»

HUMO We draaien de rollen om: welk probleem kan ik voor je oplossen?

MERCKPOEL «Volgende week trek ik met Nestor op pad, we kampen met hetzelfde probleem: wij lezen niet meer. Doomscrollen wint het steeds van mijn reuzenstapel boeken. Als je dat even kunt fiksen?»

HUMO Een onafhankelijk weekblad vormt alvast een uitstekende basis. Succes!

‘Los het op’

Studio Brussel, vrijdag 8 september, 16.00, en elke dinsdag op VRT MAX