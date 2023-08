‘Loki’ seizoen 2 is nu al een grote hype: trailer verbreekt Disney-records

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

De Marvel Cinematic Universe – MCU voor de vrienden – mag volgens Onze Man dan wel de ondergang nabij zijn, Disney+-reeks ‘Loki’ doet (bijna) vermoeden dat de Marvel-hype nog lang niet is uitgewerkt. Disney lanceerde de trailer voor het tweede seizoen over de god van de chaos een paar dagen geleden, en die verbrak meteen al een record. De trailer werd 80 miljoen keer bekeken in de eerste 24 uur, het beste debuut van een trailer voor een Disney+-reeks ooit. Niet geheel verwonderlijk, want het eerste seizoen is nog steeds de best bekeken serie op de streamingdienst.

Of de sympathieke slechterik Loki (nog steeds gespeeld door Tom Hiddleston) de MCU kan redden valt nog te zien, maar als het tweede seizoen het eerste nog maar kan evenaren, kunnen de fans Marvel tenminste al een klein beetje vergeven. Noteer alvast 6 oktober in uw agenda!