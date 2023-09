Look what you made me do: releasedatum ‘The Exorcist: Believer’ vervroegd door... Taylor Swift

Na Barbenheimer afgelopen zomer mag ‘The Exorcist’ het nu ook uitvechten met Taylor Swifts The Eras Tour dit najaar. The Eracist! (Naam onder voorbehoud.)

‘Look what you made me do’, tweette Jason Blum, CEO van Blumhouse Productions, gisteren toen hij de nieuwe releasedatum voor horrorfilm ‘The Exorcist: Believer’ aankondigde. 6 oktober is een weekje eerder dan gepland, en als de titel het nog niet verklapt had, dan had hoogstwaarschijnlijk niemand kunnen raden dat het popster Taylor Swift was die de CEO deed zweten. Haar concertfilm van The Eras Tour, Swifts hyperpopulaire tournee, komt namelijk in de zalen op 13 oktober. Met Swifties wil je niet concurreren, dus blijft een nieuwe Barbenheimer helaas uit.

Look what you made me do.



The Exorcist: Believer moves to 10/6/23#TaylorWins — Jason Blum (@jason_blum) 31 augustus 2023

‘The Exorcist: Believer’ is een sequel op ‘The Exorcist’, die vijftig jaar geleden uitkwam. David Gordon Green volgt wijlen William Friedkin op als regisseur, nadat hij eerder ook al de ‘Halloween’-franchise een heuse reboot gaf. ‘Believer’ is een rechtstreekse sequel op de originele film uit 1973. Enkele ouders van bezeten kinderen gaan op zoek naar Chris MacNeil, de moeder van de bezeten Regan uit ‘The Exorcist’, zodat zij hen kan helpen.