‘Look What You Made Me Do’ toont hoe sommige vrouwen zelf moordenaar moeten worden om niet langer slachtoffer te zijn

Een vrouw zijn: tussen het uitstaan van de maandelijkse geplogenheden door ook nog eeuwig de zondeval in je steltenschoeisel geschoven krijgen, en daarna van statistici vernemen dat je na zulke ongemakken bijkomend ook nog een reële kans loopt om, zomaar, het leven te laten in de beslotenheid van je eigen woonst. ‘Zomaar’ is niet hetzelfde als zonder aanleiding zijn: om en bij de 30.000 vrouwen per jaar worden elk jaar vermoord door hun eigen partner. ‘Look What You Made Me Do’, van de hand van de Nederlandse Coco Schrijber, was een zeldzaam gunstige uitkomst van die morbide optelsom.

Behoedzaam en traag, soms op het tergende af maar altijd op het vel, liet Schrijber drie vrouwen aan het woord die ternauwernood wisten te ontkomen aan opname in de statistieken. Daartoe moesten ze evenwel het ondenkbare doen: alle drie hadden ze een moord begaan, op hùn partner. Het was hij of zij, zo bleek. Vanuit gangbaar oogpunt waren ze daders, want de wetmatigheid schrijft voor dat degene die aan het eind dood achterblijft het slachtoffer is, maar geen van de drie herkende zich in die rolverdeling. Ook zij hadden geleden. Over hun daden had zich een rechtbank gebogen, misschien wel een volksjury, maar over hun strafmaat of de gebezigde wetsartikelen van hun advocaten, bleef de documentaire op de vlakte.

‘Look What You Made Me Do’ gaat over schuld noch spijt. Hoogstens werd er als zijdelingse verantwoording een voorschot genomen op de onvermijdelijke vraag waarom mishandelde vrouwen niet gewoon de vlucht kiezen bij zoveel huiselijk geweld, maar ook die werd snel irrelevant: keuzevrijheid is het eerste wat hen ontnomen wordt. De enige hoorbare twijfel was een aarzeling: toen de Nederlandse Rachel vertelde hoe ze tijdens een zoveelste terreurnacht uiteindelijk de trekker overhaalde, stopte ze abrupt met praten zodra één van haar kinderen binnenkwam. Zelf zat ze er evenwel niet meer mee in, zei ze. Dromen over die nacht deed ze ook niet meer.

De latente woede in deze documentaire, over hoe sommige vrouwen zelf moordenaar moeten worden om niet langer slachtoffer te zijn, was volgehouden zwijgzaam, maar aldoor aanwezig. Soms schreeuwde ze zelfs, woordeloos, en toch was het minder toorn dan angst die van de vrouwen misdadigers maakte. Laura stak haar vriend neer toen die na een ruzie briesend binnenstormde en meldde dat ze eraan ging. Zij was sneller bij de keukenla dan hij. Aan Rosalba’s lotgevallen lag, zoals wel vaker bij Italianen, een dispuut over deegwaren aan de basis. Toen een visboer met een snipperdag haar de bereiding van spaghetti met mosselen had verhinderd, liet haar gewelddadige echtgenoot verstaan dat ze zou boeten voor dat vergrijp. Het werden die avond gehaktballen - polpette - met ingrediënten die Rosalba zich nog helder voor de geest kon halen: gehakt, knoflook, kaas, peper en zout, peterselie, eieren, slaappillen. Daarna volstond het om een touw rond de nek te binden en te trekken. Rosalba huilde niettemin toen ze vertelde hoe ze achteraf haar trouwring had bewaard; al wat overbleef van haar huwelijk.

Op gezette tijden verscheen zonder verdere verklaring een cijfer in beeld, in oplopende volgorde. ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, en uiteindelijk ‘5’. Aan het eind bleek het een teller geweest te zijn: zoveel vrouwen waren omgebracht door hun gade in de loop van deze documentaire. Een programma herbekijken is een daad van zelfopoffering die met het vak komt, maar deze keer heb ik het achterwege gelaten.

‘Look What You Made Me Do’, woensdag 27 juli op NPO2, hier te herbekijken.