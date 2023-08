Lotte Vanwezemael: ‘Een exhibitionist op straat vinden we niet oké, maar online lijkt iedereen te denken: ach, één klik en het is weg’

Ook post-#MeToo blijft seksueel grensoverschrijdend gedrag welig tieren. Met haar driedelige reeks ‘We zien u’ sleurt Lotte Vanwezemael dat probleem uit de schaduw. Want de cijfers liegen er niet om, zegt ze: ‘4 op de 5 Belgen voelden zich ooit onveilig bij het uitgaan, 64 procent van hen werd effectief het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.’

HUMO Dat is ontzettend veel.

LOTTE VANWEZEMAEL «Ja. Maar het gaat dan niet noodzakelijk over verkrachting of aanranding. Wat voor de ene over de grens gaat, voelt voor de andere niet zo aan: er is een grote grijze zone. Toch betekent dat niet dat lichtere feiten minder erg zouden zijn. We moeten álles serieus nemen.»

HUMO In de reeks praat je zowel met slachtoffers als met daders.

VANWEZEMAEL «De slachtoffers vertellen over hun – soms traumatische – ervaringen. ‘We zien u,’ zeggen we aan die mensen: je bent niet alleen, we willen je helpen. Wat er is gebeurd, is níét oké. En het is wél oké dat je je nu zo voelt. In de tweede aflevering komt een dader aan het woord. Het was niet evident om iemand te vinden die wilde getuigen: er is vaak veel schaamte, en de buitenwereld heeft meteen een oordeel klaar. Maar de titel van het programma is ook een boodschap voor hen: dit is fout, je kunt dit niet blijven doen! Maar ook: kunnen we iets doen om te helpen, zodat je minder snel in je oude gewoontes vervalt?»

HUMO Kunnen we dan iets doen?

VANWEZEMAEL «Bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk praat ik geregeld met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vaak kunnen ze hun daden zelf niet verklaren. Dan leggen we samen de puzzel: hoe zag je leven er op dat moment uit? Hoe liep je relatie? Hoe vlotte het werk? Zat je goed in je vel? Wat kunnen we verbeteren, en vooral: welke factoren verhogen het risico om opnieuw grenzen te overschrijden? We zien dat die gesprekken het risico op herval fors verkleinen.»

HUMO In de derde aflevering heb je het over online grensoverschrijdend gedrag, iets waarmee je zelf al vaak werd geconfronteerd. Heb je tips voor slachtoffers?

VANWEZEMAEL «Maak een screenshot van het bericht en van het profiel van de dader. Je hoeft niet meteen naar de politie te lopen – een klacht indienen kan een grote stap zijn – maar dan heb je tenminste bewijs. Je weet immers nooit of je het op een dag nodig zult hebben.

»Verder: rapporteer het profiel en blokkeer het. En krop je gevoelens niet op: praat met een vriend, een vriendin, een leerkracht, een ouder, een hulpverlener… Dan kun je samen bekijken hoe je ermee kunt omgaan en wat je eraan kunt doen.

»Zulke situaties komen stevig binnen, hoor. Een ongewenste dickpic in je berichten is een ernstige inbreuk op je privacy. Een exhibitionist op straat vinden we absoluut niet oké, maar als het online gebeurt, lijken de mensen te denken: ach, één klik en het is weg. Hopelijk kunnen we met dit programma tonen dat het helemaal niet zo simpel is.»

‘We zien u’, Nu op VRT MAX