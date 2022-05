Lotte Vanwezemael: ‘Ik zou toch nooit meewerken aan een programma dat aan bodyshaming doet?’

Verse fastfood op Play4: in ‘Da’s dikke liefde’, van oorsprong een Deens format, leggen vier koppels met overgewicht hun lot in handen van seksuologe Lotte Vanwezemael en dokter Servaas Bingé, ‘lifestyle-expert’. Het door de realitywol geverfde doel: in zes maanden tijd hun leven in die mate omgooien dat ze zichzelf en hun partner weer graag zien.

HUMO Jullie komen op een goed moment: volgens een nagelnieuw rapport van de WHO kampen zes op de tien Belgische volwassenen met overgewicht.

LOTTE VANWEZEMAEL «O, maar het is een misvatting dat het in ‘Da’s dikke liefde’ alleen over overgewicht gaat. Het gaat over ongezonde gewoontes in het algemeen – qua voeding, qua beweging, qua wat dan ook – waardoor mensen slecht in hun vel zitten en problemen krijgen in hun relatie. Gewicht is een factor, maar het is, euh, breder dan dat.»

HUMO De titel, ‘Da’s dikke liefde’, spreekt toch boekdelen?

VANWEZEMAEL «Die titel is vooral om de figuurlijke betekenis gekozen, niet om de letterlijke. Dik zijn is ook niet per se iets slechts, hè? Er zijn genoeg mensen met overgewicht die zichzelf wél graag zien. Het idee dat mensen moeten afvallen om gelukkig te zijn, daar zijn we al lang voorbij.»

HUMO Ik merk dat je de socialemediakritiek aandachtig hebt gelezen.

VANWEZEMAEL «Ik kon er moeilijk aan ontsnappen, natuurlijk. Ach, kritiek is wat mij betreft oké, alleen verraste het me wel een beetje dat ze zo snel kwam, en enkel op basis van de titel en de trailer. Kijk eerst eens naar een hele aflevering, zou ik zeggen, en oordeel dan. Hopelijk vertrouwen mensen me, gezien de dingen die ik zelf heb meegemaakt.»

HUMO Die bodyshaming van een tijdje terug, bedoel je?

VANWEZEMAEL «Ja. Het zou toch raar zijn om mee te werken aan een programma dat aan bodyshaming doet, als ik me er tegelijk fel tegen uitspreek? Vóór ik toezegde dat ik zou meewerken, wilde ik er zeker van zijn dat er respectvol zou worden omgegaan met de deelnemers. Zo’n typisch uitlachprogramma op z’n Amerikaans, dat mocht het vooral níét worden. Het zijn ook lang niet allemaal morbide obese mensen in ‘Da’s dikke liefde’, wel mensen die voor veel Vlamingen herkenbaar zullen zijn.»

HUMO En die heb jij geholpen om hun seksualiteit terug te vinden?

VANWEZEMAEL «Ook. Maar meer in het algemeen heb ik hen geholpen met hun mentale welzijn. Hoe kun je meer mindful omgaan met het leven? Hoe baken je je grenzen beter af? Hoe kun je vlotter communiceren met je partner? De vier deelnemende koppels hebben uiteenlopende doelstellingen, en slechts bij eentje ging het specifiek over seks. En wat het resultaat ook is, ik vind het sowieso ontzettend moedig dat ze zich letterlijk en figuurlijk blootgeven voor dit programma. Ik ben ervan overtuigd dat ze, juist omdat ze zich zo kwetsbaar opstellen, voor een ommekeer kunnen zorgen bij de kijkers thuis. Zo van: hey, ik kan dat ook.»

