Het is de eerste keer dat ik me aan ‘Love Island’ waag, maar dat moet me vergeven worden: radioactief afval ruimen doe je maar pas wanneer je er grof voor betaald wordt. Daarbij was ik in goed gezelschap: deelneemster Amandine bleek óók maagd.

Mijn allereerste keer dus, en kijk: ‘t bleek nog lamlendiger, nog hersendoder, nog hoop-in-de-mensheid-kapotmakender dan ik voor mogelijk had gehouden. Dat komt uit de mond van iemand die ettelijke seizoenen ‘Too Hot to Handle’, ‘Are You the One?’ én ‘Temptation Island’ achter de kiezen heeft. ‘Love Island’ is bovendien ook nog eens zo traag - bij ‘Are You the One?’ hebben ze tenminste nog drie sekspartijen, twee vuistgevechten en één overdosis in een gemiddelde episode - dat zelfs het uitladen van de bagage een montage behoefde. Te onthouden: deelnemer Gideon - pardon, islander Gideon, want op een verkrachting van het Engels meer of minder kijkt ‘Love Island’ kennelijk niet - had een paar plastieken diamanten schoenen van 2.500 euro gekocht. Wint die jongen later het programma, dan kan hij er zo precies tien paar kopen. Of hij kan zich in cash laten uitbetalen, de hoop - letterlijk en figuurlijk - in de fik zetten, en er eens lekker boven barbecueën. Het is er het weer voor.

Bon, Amandine (20) gaf dus toe maagd te zijn. In het gezelschap waarin ze zich toevallig bevond, had ze minder monden doen openvallen als ze had bekend een Russische spionne te zijn, een verleden te hebben als Congo-missionaris, of ooit nog kampwachter te zijn geweest in Auschwitz-Birkenau. Bombshell Fé - in dit soort tv gaat het altijd over bombshells, challenges en in het slechtste geval zelfs situationships - gaf van haar kant te kennen óók maagd te zijn, zij het enkel qua sterrenbeeld. Mijns inziens heeft zij het wel vaker over ‘r sterrenbeeld. Verder was ze stellig: ‘Een man moet mij op elk moment willen bespringen.’

Later ontboezemde Fé ook nog dat ze 23 is en dat ze van haar 15de tot haar 20ste een relatie had gehad. Islander Lennert, overigens procesoperator in de chemie, vroeg prompt hoelang die relatie intussen geleden was, waarop Fé diep moest nadenken. Zoiets noem je op ‘Love Island’ een gesprek én een wiskundeles. Diezelfde Lennert vertelde over die keer dat hij een foto postte van hoe hij aan het tanken was: sowieso een twijfelachtige levensbeslissing (en niet omdat een tank tegenwoordig bijna een paar plastieken diamanten schoenen waard is), maar tot daar aan toe. Hij vond het vooral geweldig dat een wildvreemd meisje reageerde door ‘m te vragen of hij haar ‘niet eens wilde voltanken’. Je vroeg je van de weeromstuit af waar die jongen de ware liefde dan wél hoopte te vinden.

Beeld Streamz

Wat nog? De voice-over van professioneel Kempenaar Jeroen Verdick is - dat weten trouwe kijkers vast - hogedrukreiniger voor de oren. Daarbij vergeleken leken de ‘Komen eten’-recitals van Peter Van Asbroeck destijds wel passages uit Shakespeares handigere werk. Nu we het toch over creatief taalgebruik hebben: in de categorie ‘namen die je alleen in programma’s als ‘Love Island’ tegenkomt’ noteer ik met stip Kimbery, een meisje dat de rotte pech had dat, toen haar ouders aangifte kwamen doen, de gemeentelijke letterzetter verantwoordelijk voor de ‘l’ nét een dagje vakantie had. Ze bleek in het verleden ook nog Miss Exclusive te zijn geweest, of zoals ze dat ten huize Kimbery noemen: ‘Miss Excusive’.

Mijn eerste keer dus, en ik zou Amandine van harte aanraden: láát het gewoon.