Luid pornografisch gekreun tijdens voetbalanalyse brengt BBC in verlegenheid, maar doet ons gniffelen

Wie gisteren rond half negen naar de BBC keek vroeg zich allicht af waar die in godsnaam beland was: bij de voorbeschouwing van de FA Cup-wedstrijd tussen Wolves en Liverpool, of in een klaslokaal vol hitsige pubers? Toen gastheer Gary Lineker het over de belangrijkste bijzaak ter wereld probeerde te hebben, werd zijn gewauwel over voetbal overstemd door luid gekreun. Een prank, zo bleek. Eentje die ons doet terugdenken aan onze onrijpste jaren op de schoolbanken, maar alsnog een gemeende gniffel opwekt.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Minutenlange kreungeluiden tijdens de voorbeschouwing van de FA Cup-match tussen Wolves en Liverpool. Waar? Bij ‘Match of the day’ op BBC. Waarom is het opvallend? Gekreun in voetbalcontext verwachten we normaal enkel bij het orgasme van Cristiano Ronaldo wanneer hij naar een compilatie van zijn eigen beste goals kijkt.

‘Euh, ik weet niet vanwaar die geluiden komen', stamelde Gary Lineker terwijl hij een lach probeerde te onderdrukken. De opperste concentratie van de BBC-presentator en andere studiogasten op de voetbalwedstrijd tussen Wolves en Liverpool was net prompt verstoord door onmogelijk te negeren pornografisch gekreun. Menig Belgisch belastingcontroleur zette zich meteen aan zijn computer om ‘Temptation’-Megan een nieuwe belastingbrief te sturen, maar een beetje kenner wist dat het geschreeuw niet van haar ‘Onlyfans’-account kwam en wel een klassieke tienerprank betrof.

pic.twitter.com/0zbuArtaoG — Out Of Context Football (@nocontextfooty) 17 januari 2023

Grappenmaker van dienst bleek YouTuber Jarvo69 - nummer 1 tot 68 was al bezet, gokken we dan -, die stond te popelen om meteen na de uitzending de ietwat twijfelachtige eer op te strijken. De jonge Brit had zichzelf vlak voor de live-uitzending in betreffende BBC-studio gesmokkeld en had ergens in een verbogen hoekje een gsm - een toestel even oud als de grap zelf - geplant. Ook van het moment waarop iemand van buitenaf het kreungeluid activeerde door naar de gsm te bellen kregen we al een sneakpeek, maar het ongetwijfeld razendspannende volledige relaas van de poets volgt nog op YouTube.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 17 januari 2023

De BBC stuurde intussen een uitgebreide verontschuldiging de wereld in om de plooien met alle preutse kijkers glad te strijken en belooft tot op het bot te onderzoeken hoe Daniel ‘Jarvo69' Jarvis zomaar de studio kon binnenwandelen. Presentator Gary Lineker meent dat zijn werkgever zich echter nergens voor hoeft te schamen. ‘Ik moest er wel om lachen’, klinkt het. ‘Ik herkende het geluid ook, het is een grapje waar iedereen op Whatsapp weleens is ingetrapt.’

‘Best prankster ever!!!!’, klopt Jarvis zichzelf nog op de borst. Hoogmoed komt voor de val, Daniel, maar toch bedankt dat we even konden gniffelen met een talkshow. Het hoeft niet altijd met de onkunde in ‘De tafel van vier’ te zijn.

The culprits behind the BBC prank 😭😭 pic.twitter.com/gj3bHMXYSa — The72 - We Love the #EFL (@_The72) 17 januari 2023