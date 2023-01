‘Luierik’ Christian Bale: ‘Ik verontschuldig me voor die drie films. Niemand heeft zoveel Christian Bale nodig’

Christian Bale mag zichzelf dan wel een luierik noemen, hij heeft een druk jaar achter de rug. Na de Marvel-film ‘Thor: Love and Thunder’ en ‘Amsterdam’ (beide op Disney+) speelt hij nu een detective in de historische mysteriethriller ‘The Pale Blue Eye’ op Netflix. Zijn sidekick? Edgar Allan Poe.

– Wat doet Poe, de beroemde Amerikaanse 19de-eeuwse schrijver, in jouw whodunit?

CHRISTIAN BALE «Hij heeft in 1841 met ‘The Murders in the Rue Morgue’ het eerste detectiveverhaal geschreven en zodoende een nieuw genre bedacht. Zonder Poe geen Sherlock Holmes of Hercule Poirot. In ‘The Pale Blue Eye’ verzinnen wij zijn origin story: waar vond hij de inspiratie om dat soort verhalen te beginnen schrijven? Harry Melling (Dirk Duffeling in de ‘Harry Potter’-films, red.) is schitterend als een jonge Poe.

»Nu, je hoeft de schrijver niet te kennen om van onze film te genieten. Mijn personage Augustus Landor moet een reeks gruwelijke moorden op een militaire school oplossen en dat levert een bloedstollend verhaal met enkele onverwachte plotwendingen op.»

– Het is de derde film die jij met Scott Cooper maakt, na ‘Out of the Furnace’ (2013) en ‘Hostiles’ (2017). Waarom klikt het tussen jullie?

BALE «Ik heb iemand nodig die me een duwtje in de rug geeft en daar is Scott zeer goed in. Ik ben een luierik: in de tijd dat ik een script heb gelezen, heeft hij er één geschréven. Zijn werk is ook te straf om aan mij te laten voorbijgaan.»

– Jij, een luierik? Je speelt dit jaar in dríé films!

BALE «Ik wil me daarvoor publiekelijk verontschuldigen. Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Niemand heeft zoveel Christian Bale nodig. Ik hou van mijn vrije tijd, dan kan ik gewoon mezelf zijn.»

– Hoe kies jij je rollen?

BALE «Ik zou, zoals elk acteur, op zoek moeten naar films die bij kijkers én critici zullen aanslaan. Het probleem is: ik heb daar geen oog voor. Ik heb auditie voor ‘Titanic’ gedaan en toen ik de rol niet kreeg, dacht ik: maar goed ook, niemand zal die film willen zien, want iedereen kent het einde (lacht).

»Ik ga dus voor films die ik zelf wil zien. Ik hou ook van films die je meermaals kunt bekijken. ‘The Pale Blue Eye’, bijvoorbeeld: de tweede kijkervaring is helemaal anders dan de eerste, want dan merk je al de hints die je stomweg over het hoofd hebt gezien. Goed opletten, dus.»

‘The Pale Blue Eye’

Nu op Netflix