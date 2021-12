Luk Alloo: ‘De wereld gaat er nog steeds met geen ruk op vooruit’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

LUK ALLOO «Opvallend dat ondanks tonnen zinvolle info, puike wetenschappelijke analyses en oprispingen van Nobelprijswinnaars en believers, statements van visionairen en intelligente objectieve talk de wereld er nog steeds geen ruk, maar ook geen ruk op vooruitgaat.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

ALLOO «Genoten van Tom Waes, Jeroen Meus, Kurt Rogiers, Peter van de Veire, Kobe Ilsen en Herman Brusselmans op televisie. Marcel Vanthilt op Willy, Peter Vandenbempt op Radio 1 en Frank Raes (‘Binneuh!) op Eleven Sports.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

ALLOO «Beste gelezen: het interview op 16 oktober 2021 met Marnix Peeters in De Morgen. ‘De jacht op Ursula Graurock’ van Marnix Peeters en ‘De premier’ van Kris Hoflack. Beste muziek : Will Tura live in Antwerpen, de fenomenen Ruben Block en Novastar. De beste single van 2021 is ‘Coming of the Light’ van Admiral Freebee.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

ALLOO «Dat ‘De smerige waarheid’ (een boek van Sheera Frenkel en Cecilia Kang) over de doordachte ziekelijke rotzooi van Facebook zich niet doorzet in álle geledingen van de samenleving. Dus: stand up!»