‘Luther’ in het lang met Idris Elba: ‘Ik wil niet de eerste zwarte Bond zijn. Ik ben de eerste Idris, dat is wat telt’

Ruim twintig jaar na zijn doorbraak als Stringer Bell in ‘The Wire’ is Idris Elba (50) één van de grotere Hollywoodsterren. Hij speelt ook even makkelijk mee in blockbusters – Heimdall in de ‘Thor’-films – als in kleinere prenten zoals ‘Three Thousand Years of Longing’.

Het personage dat al het langst aan hem kleeft, is John Luther, de geharde rechercheur met onorthodoxe methodes die hij vijf seizoenen lang gestalte heeft gegeven in de gelijknamige tv-serie. Bijna vier jaar na het einde van de reeks trok hij voor Netflix nog eens de donkere mantel aan, voor de langspeelfilm ‘The Fallen Sun’.

IDRIS ELBA «Van alle personages die ik al heb gespeeld, lijkt John Luther het meest op mij. Hij maakt de dingen niet moeilijker dan ze zijn en gaat recht op zijn doel af. En hij is een eenzaat: ik herken mezelf helemaal in hem. Ook nu ik beroemd ben en overal word herkend, ben ik liever alleen, of hoogstens met één of twee anderen.»

– Het is bijna vier jaar geleden dat Luther op het scherm te zien was, en het was een afscheid in mineur: in de finale van het vijfde seizoen werd hij naar de gevangenis gestuurd, nadat hij een keer te veel de regels had overtreden.

ELBA «Aan het begin van ‘The Fallen Sun’ zit hij daar nog altijd. Maar dan wordt er een oude zaak uit het archief opgediept die hij nooit heeft kunnen afsluiten, en hij wil absoluut zijn werk afmaken.

»De film is een vervolg op de reeks en het kan natuurlijk geen kwaad als je de vijf seizoenen van ‘Luther’ hebt gezien, maar ‘The Fallen Sun’ staat op zichzelf. Dat was ook wat Netflix wilde. Maar Luther is nog altijd dezelfde man, gekweld door wat hij heeft gedaan en door de doden die door zijn toedoen zijn gevallen. Zijn belangrijkste gevecht is dat met de spoken in zijn hoofd.»

Beeld John Wilson/Netflix

– Je bent geboren en getogen in Londen, maar ‘Luther’ is één van de weinige Britse producties waar je een hoofdrol in had. Je werd ook pas bekend toen je naar de VS ging en in ‘The Wire’ te zien was. Hoe komt dat?

ELBA «Amerika was een bevrijding voor mij. In het VK had ik aan een kinderprogramma meegewerkt, en daarna aan een soapreeks, maar zolang ik niet in een stuk van Shakespeare had gespeeld of in één van die andere highbrow stukken die ver van mijn bed zijn, zou niemand me als een echte acteur beschouwen. In de VS maakt het niet uit waar je vandaan komt of hoe je cv eruitziet: ze beoordelen je op je talent.»

– Je werd lange tijd de volgende James Bond genoemd, maar die speculaties heb je onlangs de kop ingedrukt. Leek het je niets om de eerste zwarte Bond te worden?

ELBA «Nee, want ik wil dat label net vermijden. Toen ik begon te acteren, was dat niet alleen omdat ik het een mooi beroep vind en ik geloofde dat ik erin kon uitblinken, maar ook uit frustratie dat er zo weinig zwarte acteurs in series of films te zien waren.

»Toen ik almaar bekender werd, kreeg ik vaker de vraag hoe het zou zijn om de eerste zwarte in die of die rol te zijn. Maar ik wil dat niet zijn. Ik ben de eerste Idris, dat is wat telt.»

‘Luther: The Fallen Sun’

Nu op Netflix